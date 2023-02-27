Облігації Сбербанку на 1,1 млрд грн передали державі — Finance.ua

Облігації Сбербанку на 1,1 млрд грн передали державі Сьогодні 16:36 — Фондовий ринок

Облігації Сбербанку на 1,1 млрд грн передали державі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив передачу державі облігацій внутрішньої державної позики Акціонерного товариства «Міжнародний резервний банк» (АТ «МР Банк») номінальною вартістю 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Раніше на вказані цінні папери було накладено арешт. Однак, слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва виніс ухвалу, згідно з якою арешт майна скасовано, завдяки чому Фонд зміг забезпечити передачу державі ОВДП номінальною вартістю 1,1 млрд грн.

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Нагадаємо, у травні 2022 року, на виконання рішення РНБОУ, виконавчою дирекцією Фонду прийняте рішення щодо заміни кредиторів двох російських банків, АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк», з первісного кредитора на нового кредитора — Державне підприємство «Національний фонд інвестицій України».

У грудні 2022 р. Фонд гарантування забезпечив перерахування до спеціального фонду держбюджету 17 млрд грн з накопичувальних рахунків цих двох російських банків. Крім того, у грудні 2022 р. — січні 2023 року ФГВФО передав їхні акції державі в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України».

«Це черговий крок у передачі державі активів банків, що належать державі-агресору і не належать до розрахунку з кредиторами цих банків, — наголосила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай. — Передача державі ОВДП та їх анулювання означатиме зменшення внутрішнього державного боргу та зниження навантаження на державний бюджет щодо їх погашення».

Усі активи російських банків, передані державі Україна, буде спрямовано на відшкодування збитків внаслідок російської агресії. Таким чином держава-агресор заплатить за збитки, яких вона завдає українській економіці.

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