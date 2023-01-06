До АРМА передали арештовані активи російської компанії на 317 млн грн — Finance.ua
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До АРМА передали арештовані активи російської компанії на 317 млн грн

Нерухомість
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Поліцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками в росії. 70% його статутного капіталу належить громадянинові рф.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Також правоохоронці з’ясували, що посадовці підприємства запровадили «схему» з ухилення від сплати податків. До неї були залучені підконтрольні товариства транзитно-конвертаційної групи.
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За участі таких товариств проводилися удавані операції, на їхні рахунки перераховували кошти для подальшого виведення та отримання готівки.
У серпні 2022 року на корпоративні права та нерухомість підприємства було накладено арешти, аби заблокувати операції щодо відчуження майна й подальшого виведення коштів до рф. Загальна сума арештованих активів сягає 317 мільйонів гривень.
Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення передати арештовані активи в комерційне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Арештовані кошти витратять на потреби Збройних сил України та відновлення об’єктів інфраструктури.
За матеріалами:
hromadske.tv
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