До АРМА передали арештовані активи російської компанії на 317 млн грн — Finance.ua

До АРМА передали арештовані активи російської компанії на 317 млн грн Сьогодні 13:03 — Нерухомість

Поліцейські спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками в росії. 70% його статутного капіталу належить громадянинові рф.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Також правоохоронці з’ясували, що посадовці підприємства запровадили «схему» з ухилення від сплати податків. До неї були залучені підконтрольні товариства транзитно-конвертаційної групи.

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За участі таких товариств проводилися удавані операції, на їхні рахунки перераховували кошти для подальшого виведення та отримання готівки.

У серпні 2022 року на корпоративні права та нерухомість підприємства було накладено арешти, аби заблокувати операції щодо відчуження майна й подальшого виведення коштів до рф. Загальна сума арештованих активів сягає 317 мільйонів гривень.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення передати арештовані активи в комерційне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Арештовані кошти витратять на потреби Збройних сил України та відновлення об’єктів інфраструктури.

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