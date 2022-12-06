В управління АРМА передали два підприємства на Івано-Франківщині — Finance.ua

В управління АРМА передали два підприємства на Івано-Франківщині Сьогодні 19:12 — Кримінал

Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про передачу в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), заводу та виробничо-складського комплексу на Івано-Франківщині, власниками яких є росіяни.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. м2.

Раніше за ініціативи ДБР суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.

«Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств», — зазначають в ДБР.

Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків.

«Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень», — повідомили в ДБР.

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