В управління АРМА передали два підприємства на Івано-Франківщині — Finance.ua
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В управління АРМА передали два підприємства на Івано-Франківщині

Кримінал
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Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про передачу в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), заводу та виробничо-складського комплексу на Івано-Франківщині, власниками яких є росіяни.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що йдеться про виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб та завод карбамідних смол загальною площею понад 18 тис. м2.
Раніше за ініціативи ДБР суд арештував частки в статутних капіталах цих підприємств, вартістю близько 70 мільйонів гривень.
«Слідство встановило, що їх фактичними власниками є громадяни росії. Вони намагалися приховати це аби уникнути конфіскації майна у дохід держави. Росіяни створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність підприємств», — зазначають в ДБР.
Також встановлено, що ці підприємства ухилялись від сплати податків.
«Триває розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України). Сума таких збитків держбюджетові може становити десятки мільйонів гривень», — повідомили в ДБР.
За матеріалами:
Діло
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