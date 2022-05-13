Сбербанк росії оскаржить вилучення його українських активів — Finance.ua

«Сбербанк ініціює інвестиційний арбітраж проти України з вимогою про відшкодування збитків на підставі угоди між урядом рф та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.98», — йдеться у заяві банку.
Рада нацбезпеки та оборони України 11 травня ухвалила рішення про примусове вилучення 99,772644% акцій Промінвестбанку, що належать російській держкорпорації ВЕБ.РФ, та 100% акцій Міжнародного резервного банку, що належать Сбербанку росії. Президент України того ж дня ухвалив рішення РНБО указом № 326.
Нагадаємо, що Національний банк 25 лютого ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем російської федерації: АТ Міжнародний резервний банк, який на 100% належить Сбербанку россии, та Промінвестбанк, який на 99,77% належить російському держбанку ВЕБ.РФ. Після цього Фонд гарантування вкладів фізосіб почав виплати вкладникам цих банків в межах гарантованої суми (200 тис. грн).