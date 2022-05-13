Сбербанк росії оскаржить вилучення його українських активів — Finance.ua
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Сбербанк росії оскаржить вилучення його українських активів

Вчора 14:25Фондовий ринок
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Сбербанк росії оскаржить вилучення його українських активівСбербанк росії оскаржить вилучення його українських активів
Сбербанк росії оголосив про намір ініціювати інвестиційний арбітраж проти України через рішення вилучити українські активи російського держбанку.
Про це повідомляє Інтерфакс.
«Сбербанк ініціює інвестиційний арбітраж проти України з вимогою про відшкодування збитків на підставі угоди між урядом рф та Кабінетом міністрів України про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.98», — йдеться у заяві банку.
Рада нацбезпеки та оборони України 11 травня ухвалила рішення про примусове вилучення 99,772644% акцій Промінвестбанку, що належать російській держкорпорації ВЕБ.РФ, та 100% акцій Міжнародного резервного банку, що належать Сбербанку росії. Президент України того ж дня ухвалив рішення РНБО указом № 326.
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Нагадаємо, що Національний банк 25 лютого ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем російської федерації: АТ Міжнародний резервний банк, який на 100% належить Сбербанку россии, та Промінвестбанк, який на 99,77% належить російському держбанку ВЕБ.РФ. Після цього Фонд гарантування вкладів фізосіб почав виплати вкладникам цих банків в межах гарантованої суми (200 тис. грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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