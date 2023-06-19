Сбербанк продав дочірній банк в Австрії — Finance.ua

Сбербанк продав дочірній банк в Австрії Сьогодні 10:35 — Фондовий ринок

Сбербанк продав дочірній банк в Австрії

російський Сбербанк оголосив про закриття угоди з продажу дочірньої компанії в Австрії Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) австрійській компанії, яку контролює Штефан Зочлінг.

«Продаж нашої європейської доньки Sberbank Europe AG іноземному інвестору зумовлений поточною ситуацією у світі. Ми задоволені досягнутими умовами угоди. „Сбер“ концентрується на розвитку фінансових послуг у росії, де у нас 106 млн лояльних клієнтів, і в перспективних для нас дружніх країнах», — прокоментував угоду перший заступник голови «Сбербанку» Олександр Вєдяхін.

Раніше австрійська газета Der Standard з посиланням на джерела повідомляла, що актив можуть викупити колишні менеджери банківської групи, зокрема, колишній гендиректор Герхард Ранда і ексголова наглядової ради банківської групи Зігфрід Вольф.

Активи австрійської «дочки» російського Сбербанку оцінювалися у 200−300 млн євро.

Ця угода стала завершенням виходу Сбербанку з європейського банківського ринку.

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