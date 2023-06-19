Сбербанк продав дочірній банк в Австрії — Finance.ua

Сбербанк продав дочірній банк в Австрії
російський Сбербанк оголосив про закриття угоди з продажу дочірньої компанії в Австрії Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) австрійській компанії, яку контролює Штефан Зочлінг.
Сума угоди не розкривається, пише російський «Коммерсант».
«Продаж нашої європейської доньки Sberbank Europe AG іноземному інвестору зумовлений поточною ситуацією у світі. Ми задоволені досягнутими умовами угоди. „Сбер“ концентрується на розвитку фінансових послуг у росії, де у нас 106 млн лояльних клієнтів, і в перспективних для нас дружніх країнах», — прокоментував угоду перший заступник голови «Сбербанку» Олександр Вєдяхін.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Раніше австрійська газета Der Standard з посиланням на джерела повідомляла, що актив можуть викупити колишні менеджери банківської групи, зокрема, колишній гендиректор Герхард Ранда і ексголова наглядової ради банківської групи Зігфрід Вольф.
Активи австрійської «дочки» російського Сбербанку оцінювалися у 200−300 млн євро.
Ця угода стала завершенням виходу Сбербанку з європейського банківського ринку.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною