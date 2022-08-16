Саудівська компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у російські компанії — Finance.ua

Саудівська компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у російські компанії Вчора 19:36

Саудівська інвестиційна компанія Kingdom Holding вклала понад 500 млн доларів у енергокомпанії росії «газпром», «роснефть» і «лукойл» за лютий-березень місяць цього року.

Про це повідомляє CNN

За інформацією журналістів, саудівська компанія, яку контролює мільярдер, принц Аль-Валід бен Талал, у лютому інвестувала у глобальні депозитарні розписки «газпрому» і «роснефті» на 365 млн дол. і 52 млн дол. А за лютий-березень принц Аль-Валід вклав 109 млн дол. в американські депозитарні розписки «лукойлу».

Частина інвестицій була зроблена вже після того, як західні країни почали накладати санкції на російські компанії з енергетичного сектору після нападу росії на Україну.

Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки наразі зберігають «нейтральну позицію» щодо війни в Україні. До прикладу, Об’єднані Арабські Емірати досі не наклали санкції на росію, ба більше — росіяни можуть вільно подорожувати до цієї країни та вести там бізнес.

Цим користується й низка російських олігархів, зокрема — колишній голова «Уралхіму» Дмитро Мазепін. Після початку війни на його концерн наклали низку санкцій. Однак скоріш за все, він й досі продовжує співпрацювати з компанією Quest Group DMCC в Дубаї, яка займається фрахтуванням (угодами про наймання суден для виконання рейсів на обумовлений період часу).

Виявилося, що велика частина менеджерського складу компанії раніше працювала в російському концерні «Уралхім».

Також раніше на офіційному корпоративному веб-сайті Quest Group знаходились логотипи компаній «Уралхім» і «Уралкалій», однак наразі вони відсутні.

Також з платформи онлайн-бронювання зникла заява про те, що фрахтування «підтримується вантажами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal».

Отож чи співпрацюють наразі дочірні компанії «Уралхіму» та Quest Group DMCC — достеменно невідомо. Однак факт того, що ОАЕ не наклало санкції на країну-агресора, а Дубай став столицею «відмивання» російських грошей, може опосередковано вказувати на те, що співпраця рф та ОАЕ щодо фрахтування продукції та транспортування її у подальшому в інші країни — досі продовжується.

УНН За матеріалами:

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