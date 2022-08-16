Саудівська компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у російські компанії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Саудівська компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у російські компанії

303
Саудівська інвестиційна компанія Kingdom Holding вклала понад 500 млн доларів у енергокомпанії росії «газпром», «роснефть» і «лукойл» за лютий-березень місяць цього року.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією журналістів, саудівська компанія, яку контролює мільярдер, принц Аль-Валід бен Талал, у лютому інвестувала у глобальні депозитарні розписки «газпрому» і «роснефті» на 365 млн дол. і 52 млн дол. А за лютий-березень принц Аль-Валід вклав 109 млн дол. в американські депозитарні розписки «лукойлу».
Частина інвестицій була зроблена вже після того, як західні країни почали накладати санкції на російські компанії з енергетичного сектору після нападу росії на Україну.
Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки наразі зберігають «нейтральну позицію» щодо війни в Україні. До прикладу, Об’єднані Арабські Емірати досі не наклали санкції на росію, ба більше — росіяни можуть вільно подорожувати до цієї країни та вести там бізнес.
Цим користується й низка російських олігархів, зокрема — колишній голова «Уралхіму» Дмитро Мазепін. Після початку війни на його концерн наклали низку санкцій. Однак скоріш за все, він й досі продовжує співпрацювати з компанією Quest Group DMCC в Дубаї, яка займається фрахтуванням (угодами про наймання суден для виконання рейсів на обумовлений період часу).
Виявилося, що велика частина менеджерського складу компанії раніше працювала в російському концерні «Уралхім».
Також раніше на офіційному корпоративному веб-сайті Quest Group знаходились логотипи компаній «Уралхім» і «Уралкалій», однак наразі вони відсутні.
Також з платформи онлайн-бронювання зникла заява про те, що фрахтування «підтримується вантажами Uralkali Trading, Uralchem ​​Trading, SIB Anthracite Group, Elgacoal».
Отож чи співпрацюють наразі дочірні компанії «Уралхіму» та Quest Group DMCC — достеменно невідомо. Однак факт того, що ОАЕ не наклало санкції на країну-агресора, а Дубай став столицею «відмивання» російських грошей, може опосередковано вказувати на те, що співпраця рф та ОАЕ щодо фрахтування продукції та транспортування її у подальшому в інші країни — досі продовжується.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.