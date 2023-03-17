Саудівська Аравія відкриє ринок для яловичини та баранини з України — Finance.ua

Саудівська Аравія відкриє ринок для яловичини та баранини з України
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів домовилась із компетентними органами Королівства Саудівська Аравія про усунення технічних перешкод для розширення експорту харчових продуктів, а саме яловичини і баранини, з України до КСА, пише ukragroconsult.
Про це говориться у повідомленні Держпродспоживслужби за результатами переговорів.
«Щодо збільшення експорту яловичини до КСА, сторони домовились про отримання Держпродспоживслужбою від SFDA додаткових аплікаційних форм для заповнення українськими підприємствами з метою їх акредитації. Найближчим часом зазначені форми буде опубліковано на офіційному вебпорталі ДПСС», — говориться у повідомленні.
Також невдовзі буде відкрито ринок баранини на експорт з України до КСА — між країнами триває процедура погодження двосторонньої форми ветеринарного сертифіката.
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