Saudi Aramco відновила навантаження нафти на супертанкери
Ціна на нафту повернулася до рівня, що був перед війною в Ірані
В «Укренерго» попередили про можливі відключення світла влітку до 5 годин на день
На «енергетичному Рамштайні» оголосили про 375 млн євро на підтримку України
росія готується імпортувати бензин з Індії через гострий дефіцит пального
Московський НПЗ після ураження дронами навряд чи відновить роботу цьогоріч — Reuters
Іран заявив, що МАГАТЕ не планує інспектувати пошкоджені ядерні об’єкти Ірану (відповідь США)