Saudi Aramco відновила навантаження нафти на супертанкери Сьогодні 18:00 — Енергетика

Saudi Aramco відновила навантаження нафти на супертанкери

Saudi Aramco відновила навантаження нафти на своєму терміналі Рас-Танура в Перській затоці після майже чотирьох ⁠місяців перерви.

Про це повідомило Reuters з посиланням на судноплавні дані LSEG у п’ятницю, 26 червня.

Вказано, що два супертанкери класу VLCC, що знаходяться під управлінням саудівської судноплавної компанії Bahri, завантажуються в Рас-Танурі — найбільшому нафтовому терміналі у світі — і ще одне судно чекає поблизу.

Кожен з цих VLCC здатний прийняти на борт до 2 млн барелів нафти.

Тим часом світові ціни на нафту продовжують знижуватись, свідчать дані торгів. Так, станом на 12:00 за Києвом барель нафти Brent подешешав на 3,28% і коштує $73,02. Сорт марки WTI впав на 3,42% і коштує $69,46.

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