Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів — Finance.ua

Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів Сьогодні 22:41 — Технології&Авто

Нафтогазовий гігант Saudi Aramco має намір стати потенційним міноритарним акціонером у новій компанії з виробництва силових агрегатів, яка буде заснована автовиробниками Geely й Renault Group. Нова компанія буде присвячена технологіям внутрішнього згоряння та гібридних силових агрегатів.

Про це йдеться у пресрелізі компаній.

Очікувалося, що Geely та Renault збережуть рівні частки акцій нової незалежної компанії.

Компанія, яку планують створити, налічуватиме 17 заводів силових агрегатів і п’ять науково-дослідницьких центрів на трьох континентах.

Підприємство має стати автономним глобальним постачальником із сумарною потужністю понад 5 млн двигунів внутрішнього згоряння, гібридних двигунів і трансмісій, що підключаються до електромережі.

«Ми вітаємо Aramco, яка приєдналася до нас у створенні провідної світової компанії з екологічних силових агрегатів. Запропонована інвестиція Aramco є визнанням лідерами світової галузі майбутніх бізнес-перспектив PWT і бачення новаторства у виробництві палива з низьким вмістом вуглецю, як-от метанол і водень», — каже гендиректор Geely Даніель Лі.

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