Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів — Finance.ua
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Saudi Aramco, Geely та Renault запустять спільне виробництво автомобільних двигунів

Технології&Авто
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Нафтогазовий гігант Saudi Aramco має намір стати потенційним міноритарним акціонером у новій компанії з виробництва силових агрегатів, яка буде заснована автовиробниками Geely й Renault Group. Нова компанія буде присвячена технологіям внутрішнього згоряння та гібридних силових агрегатів.
Про це йдеться у пресрелізі компаній.
Очікувалося, що Geely та Renault збережуть рівні частки акцій нової незалежної компанії.
Компанія, яку планують створити, налічуватиме 17 заводів силових агрегатів і п’ять науково-дослідницьких центрів на трьох континентах.
Підприємство має стати автономним глобальним постачальником із сумарною потужністю понад 5 млн двигунів внутрішнього згоряння, гібридних двигунів і трансмісій, що підключаються до електромережі.
«Ми вітаємо Aramco, яка приєдналася до нас у створенні провідної світової компанії з екологічних силових агрегатів. Запропонована інвестиція Aramco є визнанням лідерами світової галузі майбутніх бізнес-перспектив PWT і бачення новаторства у виробництві палива з низьким вмістом вуглецю, як-от метанол і водень», — каже гендиректор Geely Даніель Лі.

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