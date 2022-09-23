САП скасувала постанову про закриття справи «Роттердам+» — Finance.ua

САП скасувала постанову про закриття справи «Роттердам+» Вчора 10:32

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував постанову про закриття так званої справи «Роттердам+».

Як повідомили у САП , постанову скасовано як незаконну та необґрунтовану.

Одночасно з цим глава САП повністю змінив групу прокурорів у цій справі «через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування».

«Такі рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування. Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження», — йдеться у повідомленні.

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УНІАН За матеріалами:

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