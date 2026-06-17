0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

САП просить суд конфіскувати у Кулеби незаконно набуте майно на 5 мільйонів гривень

Кримінал
57
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, які були набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою через сестру.
Про це повідомляє пресслужба САП.

Суть позову

За даними прокуратури, у 2021 році, обіймаючи посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, посадовець через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машиномісця в Києві.
У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу президента, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їхню державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.
Читайте також
Як повідомили в прокуратурі, аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та членів його родини засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання зазначених активів.
У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняСАПЗловживання владоюСлужбові повноваженняПрокуратура
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems