САП просить суд конфіскувати у Кулеби незаконно набуте майно на 5 мільйонів гривень Сьогодні 19:10 — Кримінал

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, які були набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою через сестру.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Суть позову

За даними прокуратури, у 2021 році, обіймаючи посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, посадовець через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машиномісця в Києві.

У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу президента, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їхню державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.

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Як повідомили в прокуратурі, аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та членів його родини засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання зазначених активів.

У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.

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