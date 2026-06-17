САП просить суд конфіскувати у Кулеби незаконно набуте майно на 5 мільйонів гривень

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, які були набуті віцепрем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою через сестру.
За даними прокуратури, у 2021 році, обіймаючи посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, посадовець через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машиномісця в Києві.
У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу президента, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їхню державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.
Як повідомили в прокуратурі, аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та членів його родини засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання зазначених активів.
У зв’язку з цим прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.