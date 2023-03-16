САП передала до суду перший епізод справи «Роттердам+» — Finance.ua

САП передала до суду перший епізод справи «Роттердам+» Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

САП передала до суду перший епізод справи «Роттердам+»

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували до суду перший епізод так званої справи «Роттердам+».

Як повідомляє прес-служба САП, до суду скеровано обвинувальний акт щодо шести осіб у справі. Зазначається, що серед обвинувачених: голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), один з членів комісії, начальник відділу та керівник управління НКРЕКП, а також заступник комерційного директора та директор департаменту однієї з приватних компаній. Всі посади вказані на момент вчинення злочину.

За оцінкою слідства, запроваджена формула призвела до завдання протягом 2016-2017 років 19,357 млрд грн збитків споживачам електроенергії.

Прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі, на суму 19,357 млрд грн.

Зазначається, що дії всіх осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво у цьому злочині.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

У компанії ДТЕК заявили, що найвищий антикорупційний суд України 21 вересня 2021 року підтвердив законність та обґрунтованість закриття так званої справи «Роттердам+».

«Це рішення підтверджено апеляційною інстанцією і набуло законної сили. У компанії ДТЕК немає жодних підстав сумніватися в об’єктивності та справедливості цього рішення суду. Усі процесуальні терміни в рамках даного кримінального провадження давно минули. Ці факти підтверджені судовим рішенням. Законність дій НАБУ та САП направити справу до суду викликає обґрунтовані сумніви», — сказано у заяві компанії.

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УНІАН За матеріалами:

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