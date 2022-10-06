Санкції змусили «АвтоВАЗ» зняти з виробництва найнестандартнішу модель — Finance.ua

Санкції змусили «АвтоВАЗ» зняти з виробництва найнестандартнішу модель Вчора 02:57 — Технології&Авто

Санкції змусили «АвтоВАЗ» зняти з виробництва найнестандартнішу модель

Lada Vesta Cross більше не випускатимуть. АвтоВАЗ вирішив відмовитися від нестандартного седана підвищеної прохідності. Про це повідомляє сайт Лада.Онлайн.

Інформацію про седан Lada Vesta Cross вже прибрали з сайту АвтоВАЗу. На даний момент жодна з версій Vesta не випускається, і їх складання зможуть відновити не раніше, ніж навесні 2023 року, проте позашляховий седан повертати на конвеєр не планують.

Причиною такого рішення є низький попит на модель. Lada Vesta Cross ніколи не мала великої популярності через досить високу вартість.

Зараз в умовах санкцій та дефіциту авто ціна Lada Vesta 2022 серйозно зросла, і часом ця модель дорожча, ніж Toyota Camry та RAV4. У такій ситуації досить дивна та недешева версія Cross навряд чи буде рентабельною.

Нагадаємо, що Lada Vesta Cross випускали з 2018 року. Від стандартного седана версія відрізняється збільшеним до 203 мм кліренсом, 17-дюймовими дисками та пластиковим захисним обвісом.

Це вже не перша модель, ліквідована «АвтоВАЗом» останнім часом. Раніше з виробництва зняли кросовер Lada XRay.

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