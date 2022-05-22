Санкції дісталися до звичайних росіян: в рф очікують на пік безробіття вже восени-2022 — Finance.ua

Санкції дісталися до звичайних росіян: в рф очікують на пік безробіття вже восени-2022

Вчора 09:46

У росії багато підприємств почали скорочувати витрати — і в тому числі на зарплату співробітників. Пік же звільнень та безробіття очікується восени 2022 року. При цьому в самій рф визнають: «під роздачу» потраплять ті напрямки, які «найбільшою мірою зазнали тиску з боку санкцій».

Про це розповів один з головних експертів з ринку праці в росії Олександр Сафонов. Він зазначив: поки що роботодавці думають над остаточною кількістю свого колективу і кого саме їм доведеться скоротити.

У зв’язку з цим, за його словами, слід очікувати на використання роботодавцями інструментів, «які були апробовані ще в середині 1990-х». Зокрема:

запровадження режиму скороченого робочого дня або робочого тижня із пропорційним зниженням оплати праці;

економії на фонді оплати праці — припинення індексації зарплат і виплат преміальних, пряме урізання зарплати при навантаженні, що зберігається або зростає, тощо;

використання відпусток за власний рахунок зі збереженням формальної зайнятості.

«Ми повинні бути готові до поступового збільшення безробіття. Пік припаде на жовтень-листопад, коли всі ресурси стримування безробіття будуть вичерпані, і ті компанії, які не знайдуть заміни розриву логістичних ланцюжків, будуть змушені скорочувати персонал. Те, що безробіття зростатиме, це факт неминучий», — розповів Сафонов.

При цьому він наголосив: нині на російському ринку праці панує «період напруженого очікування». Водночас низка великих компаній «вже заявили про те, що планують скорочення персоналу на 10-20%».

Крім того, багато компаній вже скорочують кількість вакансій. Насамперед йдеться про ті напрямки, «які найбільше зазнали тиску з боку санкцій».

«Наприклад, банківський сектор, страхування. Пішла велика кількість вакансій, пов’язаних із цінними паперами за кордоном. Немає потреби у брокерах», — констатував Сафонов.

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