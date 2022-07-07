Samsung зробить розкладні смартфони дешевшими — Finance.ua

Samsung зробить розкладні смартфони дешевшими Вчора 02:40 — Фондовий ринок

Всього за кілька поколінь компанії Samsung вдалося зробити розкладні смартфони цілком гідними для покупки пристроями. Єдине, що може відштовхувати від них досі — це їхня ціна.

Але, судячи з нових даних інсайдерів, корейський IT-гігант і в цьому напрямку проводить певні роботи. Якщо бути точніше, то компанія має намір певним чином здешевлювати гнучкі смартфони, доводячи їхню ціну до прийнятного рівня, як вона це робить з лінійкою Galaxy A.

Повідомляється, що на даний момент кінцевою метою Samsung є встановлення цінника в районі 770 доларів за розкладний смартфон. Це помітно нижче за ціну, яку просять за найдоступніший подібний апарат бренду зараз — Galaxy Z Flip 3.

На жаль, все ще не ясно, коли корейський бренд досягне виконання поставлених завдань.

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