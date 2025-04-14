Samsung зробила свого домашнього робота Ballie «розумним» (відео) — Finance.ua
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Samsung зробила свого домашнього робота Ballie «розумним» (відео)

Технології&Авто
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Samsung зробила свого домашнього робота Ballie «розумним» (відео)
Samsung зробила свого домашнього робота Ballie «розумним» (відео)
Компанія Samsung вбудувала у свій домашній робот Ballie штучний інтелект Gemini від Google. Тепер він став розумнішим та персоналізованішим.
Такий яскраво-жовтий помічник на колесах не тільки керує пристроями в будинку, але й проектує відео на стіни, веде природні діалоги, адаптується під звички користувача та швидко підлаштовується під нові завдання.
Робот пересувається на двох обтічних колесах, також він оснащений безліччю датчиків та інших корисних пристроїв. Він уперше з’явився у 2020 році і позиціонується як домашній помічник, який полегшує побутову рутину користувачів. Тепер же робот було оновлено за підтримки Google.
Оновлений Ballie може вести природні діалоги та допомагати користувачам керувати будинком, наприклад, регулювати освітлення, вітати гостей, складати розклади та нагадувати про важливі справи. Він оснащений 4К-камерою спереду та 2К-камерою ззаду, вбудованими протекторами. Вони дозволяють не лише проектувати відео та відеодзвінки на будь-які поверхні, але також відкривають розширені можливості для інтерактивних ігор.
За матеріалами:
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