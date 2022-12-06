Samsung збирається представити розумний дверний замок — Finance.ua

Samsung збирається представити розумний дверний замок 06.12.2022, 00:27 — Фондовий ринок

Корейський технологічний гігант і лідер світового ринку Samsung об’єднався з Zigbang, щоб представити розумний дверний замок із чіпом Ultra-Wide Band (UWB). Цифровий дверний замок Zigbang SHP-R80 UWB — це перший у світі розумний дверний замок на основі UWB, який можна розблокувати, не торкаючись підключеного смартфона. Розумний дверний замок є кульмінацією співпраці між Samsung і Zigbang.

Розумний дверний замок розпізнає цифровий домашній ключ у вашому гаманці Samsung на вашому телефоні, тож вам не потрібно торкатися телефоном замка чи відкривати програму. Технологія Ultra Wide Band використовує радіохвилі, такі як Wi-Fi або Bluetooth, для зв’язку на короткій відстані. Однак високочастотний діапазон забезпечує точне вимірювання відстані та правильне визначення напрямку сигналу. Технологія UWB також забезпечує кращий захист від злому завдяки малому радіусу дії. Функція UWB активується за допомогою цифрового домашнього ключа, доданого до вашого Samsung Wallet на вашому смартфоні.

Завдяки додатку Zigbang розумний замок з UWB може повідомити членів вашої родини про особу людини, яка відмикає двері. Якщо ви загубили свій телефон, ви можете вимкнути цифровий домашній ключ за допомогою інструменту Find My Mobile. Якщо цього не зробити, зловмисник може використати цифровий ключ будинку, щоб проникнути у ваш будинок.

Samsung Galaxy Fold 4 і Galaxy S22 Ultra Plus підтримують функцію UWB і будуть сумісні з розумним дверним замком. Обидва смартфони можуть використовувати Samsung Pay для розблокування розумного замка Zigbang. Цифровий дверний замок Zigbang SHP-R80 UWB дебютує в Південній Кореї, хоча його ціна поки невідома. Згодом розумний дверний замок Zigbang також може поставлятися на інші ринки.

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