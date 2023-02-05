Samsung збільшив чистий прибуток удвічі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung збільшив чистий прибуток удвічі

Фондовий ринок
25
Samsung збільшив чистий прибуток удвічі
Samsung збільшив чистий прибуток удвічі
Південнокорейський виробник електроніки Samsung у IV кварталі 2022 року збільшив чистий прибуток у 2,2 раза, тоді як операційний прибуток впав у 3,2 раза на тлі різкого падіння попиту в підрозділах чипів пам’яті та смартфонів.
Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
Виторг Samsung у минулому кварталі опустився приблизно на 8%, до 70,5 трлн вон.
Виторг підрозділу компанії з виробництва напівпровідників становив 20,07 трлн вон, операційний прибуток — 270 млрд вон.
Бізнес із випуску дисплеїв зафіксував квартальний виторг у розмірі 9,31 трлн вон, операційний прибуток — 1,82 трлн вон.
Підрозділ ІТ і мобільних комунікацій отримав виторг у розмірі 26,9 трлн вон, операційний прибуток — 1,7 трлн вон.
Доходи підрозділу з виробництва споживчої електроніки, до якого входить бізнес із випуску телевізорів, становили 15,58 трлн вон, операційний збиток — 60 млрд вон.
За підсумками усього 2022 року Samsung збільшила чистий прибуток на 39,5%, до 55,6 трлн, виторг зріс на 8% і досяг рекордних 302,2 трлн. Операційний прибуток становив 43,38 трлн вон.
Samsung очікує, що попит почне відновлюватись у другому півріччі поточного року, проте макроекономічна невизначеність збережеться.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.