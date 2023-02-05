Samsung збільшив чистий прибуток удвічі — Finance.ua

Samsung збільшив чистий прибуток удвічі
Південнокорейський виробник електроніки Samsung у IV кварталі 2022 року збільшив чистий прибуток у 2,2 раза, тоді як операційний прибуток впав у 3,2 раза на тлі різкого падіння попиту в підрозділах чипів пам’яті та смартфонів.
Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
Виторг Samsung у минулому кварталі опустився приблизно на 8%, до 70,5 трлн вон.
Виторг підрозділу компанії з виробництва напівпровідників становив 20,07 трлн вон, операційний прибуток — 270 млрд вон.
Бізнес із випуску дисплеїв зафіксував квартальний виторг у розмірі 9,31 трлн вон, операційний прибуток — 1,82 трлн вон.
Підрозділ ІТ і мобільних комунікацій отримав виторг у розмірі 26,9 трлн вон, операційний прибуток — 1,7 трлн вон.
Доходи підрозділу з виробництва споживчої електроніки, до якого входить бізнес із випуску телевізорів, становили 15,58 трлн вон, операційний збиток — 60 млрд вон.
За підсумками усього 2022 року Samsung збільшила чистий прибуток на 39,5%, до 55,6 трлн, виторг зріс на 8% і досяг рекордних 302,2 трлн. Операційний прибуток становив 43,38 трлн вон.
Samsung очікує, що попит почне відновлюватись у другому півріччі поточного року, проте макроекономічна невизначеність збережеться.
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