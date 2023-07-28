Samsung зазнав великих збитків: прибутки компанії обвалилися у 6 разів — Finance.ua
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Samsung зазнав великих збитків: прибутки компанії обвалилися у 6 разів

Фондовий ринок
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Samsung зазнав великих збитків: прибутки компанії обвалилися у 6 разів
Samsung зазнав великих збитків: прибутки компанії обвалилися у 6 разів
Компанія Samsung Electronics у своєму пресрелізі повідомила про суттєве падіння прибутків. Найбільший світовий виробник напівпровідникової продукції та смартфонів переживає найгірший період за останнє десятиліття.

Шалене падіння прибутків

Згідно з повідомленням Samsung, чистий прибуток компанії впав у 6,4 раза. Що стосується операційного прибутку, то показник знизився аж на 95%.
Це найгірший фінансовий результат роботи компанії за останні 14 років. Разом з тим, очікування аналітиків самого гіганта були ще гіршими, тому Samsung сподівається, що незабаром справи вдасться налагодити.
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У червні чистий прибуток Samsung склав 1,35 мільярда доларів, в той час як минулого року за аналогічний період компанія заробила майже 10 мільярдів. Аналітики раніше прогнозували, що зараз показник не перевищить мільярда.
Виторг Samsung у квітні-червні зменшився на 22%. Великий збиток показав бізнес з виробництва чіпів — понад 3,5 мільярда доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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