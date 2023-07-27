Samsung показала Galaxy Flip5 та Galaxy Fold5 — нове покоління флагманських складаних смартфонів Сьогодні 07:07 — Технології&Авто

Samsung показала Galaxy Flip5 та Galaxy Fold5 — нове покоління флагманських складаних смартфонів

На презентації Galaxy Unpacked 2023 у Сеулі компанія Samsung анонсувала смартфони — Galaxy Flip5 та Galaxy Fold5. Еволюційне оновлення складаної лінійки отримало оновлений шарнір Flex, камеру FlexCam, захист від вологи за стандартом IPX83 та захищене скло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy Flip5

Зовнішній дисплей на 3,4-дюйма став у 3,78 раза більшим за попереднє покоління Galaxy Flip4. Це за задумом виробника має зробити смартфон кориснішим у складеному вигляді. На цей екран можна виводити віджети, як-от погоду, інформацію платіжної системи чи контроль над відтворенням мультимедіа.

Зовнішній екран може відігравати роль видошукача, а у режимі подвійного перегляду це дає змогу об'єкту знімання підлаштуватися під кадр.

Основний дисплей — 6,7-дюймовий із роздільною здатністю FHD+, співвідношенням сторін 22:9 та адаптивною частотою оновлення 1−120 Гц, що дає змогу ефективніше використовувати заряд акумулятора на 3700 мАг.

За продуктивність відповідають процесор Snapdragon 8 Gen 2 та 8 ГБ оперативної пам’яті. У покупця є вибір накопичувача: 256 або 512 ГБ.

Основний блок камери оснащено двома об'єктивами — основний 12-Мп із датчиком 1/1,76 дюйма й апертурою f/1,8 та ультраширокий (f/2.2, 123°) теж на 12 Мп. Всередині є ще «фронтальна камера» — на 10 Мп з шириною огляду 85° (f/2.2).

Смартфон пропонується в чотирьох варіантах кольорового оформлення — м’ятному, лавандовому, кремовому та графітовому.

Передзамовлення відкривається вже сьогодні, а продажі в Україні почнуться 18 серпня. Версія на 256 ГБ коштуватиме 42 999 грн, а Galaxy Flip5 із накопичувачем на 512 ГБ — 46 999 грн.

Galaxy Fold5

Завдяки новій конструкції петель із подвійною рейкою Flex Hinge Fold5 закривається повністю. Вона забезпечує додаткову функціональність, тепер смартфон можна залишити під будь-яким кутом для фото або використання кількох програм на розділеному екрані.

Зовні встановили 6,2-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2316×904 пікселів і адаптивною частотою оновлення 48~120 Гц. Всередині складаний 7,6-дюймовий Dynamic AMOLED із 2176×1812 пікселів, він здатен міняти частоту оновлення в ширшому діапазоні — 1~120 Гц. Порівняно з минулим поколінням цей дисплей став на 30% яскравішим — 1750 ніт.

Пристрій працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 2 із 12 ГБ оперативної пам’яті. Накопичувачі — 256, 512 ГБ або 1 ТБ. Автономність забезпечується акумулятором на 4400 мАг. Він підтримує швидке заряджання, 30 хв при потужності 25 Вт заряджання має бути достатньо для відновлення 50% заряду.

Знімальна система складається аж з п’яти камер.

Зовнішня камера Селфі-камера 10 МпF2.2, розмір пікселів: 1.22μm, FOV: 85˚ Камера, вбудована в дисплей Камера, вмонтована в дисплей, 4 Мп F1.8, розмір пікселів: 2.0μm, FOV: 80˚ Основна потрійна камера Телефотокамера 10 МпPDAF, F2.4, OIS, розмір пікселів: 1.0μm, FOV: 36˚, 3X optical zoom Ультраширококутна камера 12 Мп F2.2, розмір пікселів: 1.12μm, FOV: 123˚ Ширококутна камера 50 МпDual Pixel AF, OIS, F1.8, розмір пікселів: 1.0μm, FOV: 85˚

Цінник Galaxy Fold5 стартує від 74 999 грн за 256 ГБ, 78 999 грн за версію 512 ГБ та 86 999 грн за 1 ТБ. Передзамовлення вже відкрито, продажі в Україні почнуться 18 серпня. Можна буде обрати Galaxy Flip5 у ясно-блакитному, фантомно-чорному та кремовому кольорах.

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