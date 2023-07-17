Samsung представив 98-дюймовий 8K-телевізор Neo QLED з динаміками потужністю 120 Ватт — Finance.ua

Samsung представив 98-дюймовий 8K-телевізор Neo QLED з динаміками потужністю 120 Ватт Сьогодні 01:52 — Фондовий ринок

Samsung представив 98-дюймовий 8K-телевізор Neo QLED з динаміками потужністю 120 Ватт

Компанія «Самсунг» представила революційну лінійку телевізорів Neo QLED 8K і Neo QLED 4K 2023, що ознаменувала собою важливу віху в області домашніх розваг.

Нові моделі являють собою значну еволюцію порівняно з попередниками, забезпечуючи передові технології та інноваційні функції, які підвищують якість перегляду і насолоди улюбленими серіалами, фільмами та іграми.

Презентовані Neo QLED візуально схожі на попередні моделі. Різниця таїться всередині, а саме в процесорі. Якщо в 4K Neural Quantum використовується 20 нейронних мереж, то в процесорі 8K їх кількість збільшується до 64, що дає змогу масштабувати якість зображення навіть в іграх. Таким чином, моделі Q80, QN85 і QN90 оснащені процесором 4K, а QN800 і QN900 використовують всі переваги процесора Neural Quantum, забезпечуючи чудові можливості зображення.

У новій лінійці телевізорів Neo QLED також реалізовано функцію HDR Remastering, яка повністю змінить враження від перегляду завдяки серйозному поліпшенню якості картинки (темні ділянки будуть виглядати яскравіше, а яскраві - ще більш сліпуче і реалістично).

У лінійці Neo QLED з’явилася функція «Адаптивний звук Pro», яка за допомогою штучного інтелекту оптимізує звук, аналізуючи сцени з урахуванням змісту, простору та гучності. Завдяки такому онлайн-моніторингу якість звуку на 100% відповідає картинці на екрані.

Паралельно в лінійці телевізорів Neo QLED була вдосконалена унікальна система Object Tracking Sound (OTS). Тепер вона має підвищену точність відстеження звуку зображення і здатна розпізнавати присутність людини, яка розмовляє, визначаючи місце розташування її обличчя і спрямовуючи звук в цю область.

І, нарешті, обидві моделі Neo QLED 8K і 4K мають престижні сертифікати Pantone color і Eye Care, які гарантують точне і яскраве перенесення кольорів, а також технологію догляду за очима, що знижує стомлюваність.

Моделі 8K вже надійшли в продаж за ціною від 4 099 990 корейських вон (близько $3240) за 75-дюймову версію і поставляються з безкоштовним саундбаром HW-Q990C. Моделі 4K доступні у версіях від 75″ до 43″ за ціною від 799 000 до 2 699 990 вон ($631,50−2134).

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