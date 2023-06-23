Samsung випустила редактор фото з ШІ для смартфонів Galaxy преміумкласу — Finance.ua

Samsung випустила редактор фото з ШІ для смартфонів Galaxy преміумкласу 23.06.2023, 00:22 — Фондовий ринок

Samsung випустила редактор фото з ШІ для смартфонів Galaxy преміумкласу

Застосунок Galaxy Enhance-X від Samsung, який раніше був доступний в бета-версії на смартфонах Galaxy S23, тепер доступний безкоштовно для широкого спектра преміальних смартфонів Galaxy в магазині Galaxy Store. Цей новий застосунок для редагування зображень дозволяє користувачам вільно налаштовувати та ремастерити свої фотографії, особливо в ті моменти, коли знімок псує якась тінь або дисбаланс освітлення.

Galaxy Enhance-X, що працює на базі штучного інтелекту, пропонує комплексне покращення зображень одним дотиком, а також гнучкість у налаштуванні окремих функцій, зокрема HDR та ефекту муар. А функція Magic зробить всебічне, але інтуїтивно зрозуміле покращення фотографії - штучний інтелект автоматично усуне візуальний шум та розмиття.

Galaxy Enhance-X надає користувачам широкий спектр інструментів, за допомогою яких вони можуть налаштовувати свої зображення. Наприклад, HDR аналізує світлі місця, затінення, яскравість і контрастність, розширюючи динамічний діапазон зображення і роблячи його освітлення насиченішим. Крім того, зображення, які ми отримуємо через соцмережі або месенджери, часто надходять у стислому вигляді після завантаження в Інтернет. Для таких випадків інструмент «Збільшити масштаб» збільшує роздільну здатність зображень, забезпечуючи чітку деталізацію.

Для точного фокусування на певних ділянках Galaxy Enhance-X має такі функції, як «Виправлення муару» та «Видалення тіней». За допомогою функції «Виправлення муару» користувачі можуть згладжувати повторювані хвилясті візерунки, які часто виникають при фотографуванні дисплеїв ноутбуків, телевізорів або моніторів. А функція «Видалення тіней» ізолює та видаляє тіні, створюючи яскраві зображення.

Можливості Galaxy Enhance-X не обмежуються свіжими знімками. Інструмент «Старі фото» використовує генеративний ШІ, щоб відновити та надати додаткової чіткості старим або пошкодженим фотографіям. Під час оптимізації Old Photo також зберігає всі деталі обличчя, такі як вираз, точно такими, якими вони були на оригінальній фотографії.

Інші провідні функції редагування Galaxy Enhance-X включають освітлення, виправлення розмиття, підвищення різкості, усунення відблисків і виправлення спотворень об'єктива, а функції «Портрет» і «Обличчя» допомагають спеціально оптимізувати освітлення і баланс портретних знімків.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.