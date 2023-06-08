Samsung випустила новий доступний смартфон з камерою на 108 Мп (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung випустила новий доступний смартфон з камерою на 108 Мп (фото)

Технології&Авто
24
Samsung випустила новий доступний смартфон з камерою на 108 Мп (фото)
Samsung випустила новий доступний смартфон з камерою на 108 Мп (фото), Фото: Samsung
Компанія Samsung представила свій новий смартфон середньої цінової категорії - Galaxy F54 5G. Зовні новинка нагадує Galaxy S23, але начинка, природно, простіше, а ціна — нижче.
Головною його особливість став потужний акумулятор місткістю 6000 мАг, який не так часто зустрінеш в смартфонах. За заявою виробника, повного заряду вистачить на 2−3 дні активного використання.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Також новинка отримала 6,7-дюймовий Super AMOLED+ екран з кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Заявлена підтримка технології Vision Booster, яка підлаштовує яскравість і контрастність екрана для кращої видимості при яскравому сонячному світлі на вулиці. Всередині стоїть процесор Exynos 1380, обсяги пам’яті - 8 і 256 ГБ.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
На задній спинці смартфона розташовується великий модуль з трьома основними сенсорами — головний на 108 Мп доповнений 8-мегапіксельним з ультраширококутною лінзою і 5-Мп датчиком для портретних знімків і макро. Дозвіл фронталки становить 32 Мп.
Новинка підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт, також є модуль NFC і захист від пилу і води за стандартом IP67. Працює апарат під управлінням Android 13 з інтерфейсом One UI 5.1, причому Samsung гарантує чотири роки оновлень Android і цілих п’ять років оновлень безпеки.
Читайте також
Першою країною, де стартували продажі Galaxy F54 5G, стала Індія. Там його вартість становить 28 000 рупій (близько 12 000 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.
Також у найближчі місяці компанія випустить Galaxy S23 FE для любителів заощадити. Він отримає головні можливості флагманських моделей за нижчою ціною. При цьому, за даними джерел, потенційним покупцям не варто чекати версії на Qualcomm Snapdragon. В смартфон будуть ставити тільки фірмовий Exynos 2200.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.