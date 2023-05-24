Samsung представив лінійку «розумних» моніторів — Finance.ua

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Samsung представив лінійку «розумних» моніторів

Технології&Авто
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Samsung представив лінійку «розумних» моніторів
Samsung представив лінійку «розумних» моніторів
Південнокорейська компанія Samsung Electronics презентувала лінійку смарт-екранів Smart Monitors M80C, M70C та M50C.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Ми піднімаємо планку для смарт-моніторів у всьому світі завдяки нашій новій лінійці, особливо вдосконаленій моделі M80С. На одному моніторі користувачі можуть насолоджуватися найкращими розвагами та іграми, продуктивністю, дизайном та індивідуальною зручністю та комфортом», — заявив виконавчий віцепрезидент Відділу візуальних дисплеїв при Samsung Electronics Хун Чунг.
Зазначається, що повна лінійка складається з дев’яти універсальних моніторів, які відповідають потребам і стилям широкого кола користувачів. Розумні монітори M80C, M70C та M50C доступні в різних кольорах і розмірах.
Моделі M80C і M70C доступні в 81,3-сантиметрових варіантах, тоді як модель M50C доступна в 81,3 і 68,6 -сантиметрових варіантах.
Крім цього, M80C, який має роздільну здатність UHD і яскравість 400 ніт, доступний у варіантах теплого білого, денно-блакитного, рожевого та весняно-зеленого кольорів.
Модель M70C із роздільною здатністю UHD і яскравістю 300 ніт поставляється в теплому білому кольорі, тоді як M50C із роздільною здатністю Full HD доступна в гладкому чорному або білому кольорах.
В усіх смарт-моніторах встановлені голосові асистенти, завдяки яким користувач може давати команди.
За матеріалами:
Укрінформ
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