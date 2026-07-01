Samsung випустила Galaxy M 47 (фото) 01.07.2026, 01:13 — Фондовий ринок

Samsung випустила Galaxy M 47 (фото)

Новинка отримала шість років оновлень операційної системи та патчів безпеки, що дозволить користувачам залишатися на актуальному програмному забезпеченні орієнтовно до 2032 року.

Саме така стратегія дедалі частіше стає вирішальним аргументом для тих, хто планує користуватися смартфоном не один рік.

Galaxy M 47 працює під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою One UI 8.5 вже «з коробки». Це означає, що власники пристрою зможуть розраховувати на оновлення аж до Android 22, що є дуже рідкісною пропозицією серед моделей цього класу. Такий термін підтримки наближає бюджетні та середньоцінові смартфони Samsung до флагманських пристроїв за рівнем програмного супроводу.

Екран, продуктивність та автономність

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass Victus Plus. Завдяки цьому користувачі отримують плавну анімацію інтерфейсу, насичені кольори та підвищену стійкість екрана до подряпин і випадкових пошкоджень.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, який орієнтований на щоденне використання, багатозадачність, перегляд відео, соціальні мережі та більшість сучасних мобільних ігор на середніх налаштуваннях графіки. Також смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт і функцію bypass charging, яка дозволяє живити пристрій напряму від зарядного пристрою під час ігор, зменшуючи нагрівання акумулятора.

Особливу увагу Samsung приділила автономності. Galaxy M 47 отримав акумулятор ємністю 6000 мА·год, який здатний забезпечити до двох днів роботи при помірному використанні без необхідності підзарядки.

Камери та захист корпусу

Основна камера смартфона складається з трьох модулів:

50 Мп — основний сенсор;

5 Мп — ультраширококутний модуль;

2 Мп — макрокамера.

Ціна та доступність

Наразі Samsung Galaxy M 47 дебютував виключно на індійському ринку. Продажі стартують 29 червня, а базова версія з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті коштує близько 269 доларів США. Покупцям запропонують два кольори корпусу — синій та червоний. Інформації щодо глобального запуску або появи смартфона на інших ринках компанія поки що не повідомляла.

iLenta За матеріалами:

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