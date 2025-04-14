Samsung раптово призупинила випуск оновлення Android 15 — Finance.ua
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Samsung раптово призупинила випуск оновлення Android 15

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Samsung раптово призупинила випуск оновлення Android 15
Samsung раптово призупинила випуск оновлення Android 15
Минулого тижня Samsung почала поетапне розгортання оновлення One UI 7 на базі Android 15, але щось пішло не так. Компанія призупинила поширення свіжої OC для серії Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.
Відомий інсайдер Ice Universe пише, що причиною припинення випуску One UI 7 стала якась «серйозна помилка». Тим часом у мережі з’являються скарги від користувачів, що після встановлення прошивки смартфон стає неможливо розблокувати, а в деяких випадках пристрій зовсім йде в цикл перезавантаження.
Спочатку вважалося, що проблема торкнулася тільки пристроїв Galaxy S24 на базі процесора Exynos 2400. Однак пізніше інше джерело підтвердило, що це стосується і моделей зі Snapdragon. Samsung уже видалила прошивку зі своїх серверів.
Тим, хто вже встиг встановити оновлення, найімовірніше, доведеться чекати окремого «хотфікса», який усуне виявлену помилку.
One UI 7 стала однією з найбільш невдалих прошивок Samsung з погляду термінів розгортання. Нова прошивка була анонсована ще в жовтні минулого року, і очікувалося, що вона вийде в січні разом із Galaxy S25. Коли One UI 7 добереться до старіших флагманів, включно з Galaxy S23 — невідомо.
На 2025 рік у Samsung заплановано багато чого цікавого. Цієї весни очікується вихід супертонкого Galaxy S25 Edge, який конкуруватиме з iPhone 17 Air. Технічно пристрій стане покращеною версією S25 Plus.
Також відомо, що Samsung до кінця року представить свій перший смартфон із потрійним екраном. У розкладеному стані розмір пристрою становитиме 9,96-дюйма — це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.
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За матеріалами:
УНІАН
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