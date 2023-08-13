Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді — Finance.ua
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Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді

Технології&Авто
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Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді
Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді
Південнокорейська компанія Samsung Electronics показала, що її новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra продовжує працювати навіть після того, як його опустили в акваріум з водою.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Galaxy Tab S9 Ultra виводить гасло „робота з будь-якого місця“ на абсолютно новий рівень. Завдяки своєму стандарту захисту IP68, Galaxy Tab S9 Ultra захищений від води пилу та навіть проти жорстких зовнішніх елементів», — йдеться в заяві.
Згідно з повідомленням, продуктивність Galaxy Tab S9 Ultra залишається незмінною, навіть при повному зануренні у воду. Відтворення відео та відображення тексту, написаного за допомогою пера, відбуваються без затримки.
«Серія Galaxy Tab S9, яка ідеально підходить для активного відпочинку на свіжому повітрі, є ідеальним компаньйоном для кемпінгу та походів, оскільки її конструкція включає міцність і зручність для носіння», — повідомляють у компанії.
За матеріалами:
Espreso.tv
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