Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді — Finance.ua

Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді Сьогодні 03:37 — Технології&Авто

Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді

Південнокорейська компанія Samsung Electronics показала, що її новий планшет Galaxy Tab S9 Ultra продовжує працювати навіть після того, як його опустили в акваріум з водою.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Galaxy Tab S9 Ultra виводить гасло „робота з будь-якого місця“ на абсолютно новий рівень. Завдяки своєму стандарту захисту IP68, Galaxy Tab S9 Ultra захищений від води пилу та навіть проти жорстких зовнішніх елементів», — йдеться в заяві.

Згідно з повідомленням, продуктивність Galaxy Tab S9 Ultra залишається незмінною, навіть при повному зануренні у воду. Відтворення відео та відображення тексту, написаного за допомогою пера, відбуваються без затримки.

«Серія Galaxy Tab S9, яка ідеально підходить для активного відпочинку на свіжому повітрі, є ідеальним компаньйоном для кемпінгу та походів, оскільки її конструкція включає міцність і зручність для носіння», — повідомляють у компанії.

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