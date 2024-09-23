Маск планує відправити п’ять космічних кораблів на Марс протягом двох років — Finance.ua
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Маск планує відправити п’ять космічних кораблів на Марс протягом двох років

Технології&Авто
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Маск планує відправити п’ять космічних кораблів на Марс протягом двох років
Маск планує відправити п’ять космічних кораблів на Марс протягом двох років
Засновник Space X Ілон Маск заявив, що компанія планує відправити п’ять безпілотних кораблів Starship на Марс протягом двох років.
Про це він написав на платформі Х.
«Якщо всі посадки пройдуть успішно, місії з екіпажем можуть бути можливими через чотири роки. У разі виникнення складнощів, польоти з екіпажем будуть відкладені на ще два роки», — пише Маск.
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Маск підкреслив, що подорож із Землі на Марс можлива лише кожні два роки, коли планети вирівнюються. Хоча це ускладнює завдання, така синхронізація також захищає Марс від потенційних катастрофічних подій на Землі.
SpaceX планує збільшувати кількість кораблів для польотів на Марс з кожною новою можливістю. Мета — надати можливість кожному, хто мріє про космічні пригоди, вирушити на Марс.
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Однак Маск висловив занепокоєння щодо впливу урядової бюрократії на програму Starship, зазначивши, що це уповільнює всі великі проєкти в США. Він також наголосив, що подальше зростання бюрократії під адміністрацією Демократичної партії може знищити програму польотів на Марс і поставити під загрозу майбутнє людства.
Маск закликав до підтримки його зусиль, назвавши цей момент вирішальним у долі людства.
За матеріалами:
suspilne.media
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