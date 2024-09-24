Автодилери в Китаї очікують на збитки у 20 мільярдів доларів: причини — Finance.ua
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Автодилери в Китаї очікують на збитки у 20 мільярдів доларів: причини

Технології&Авто
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Автодилери в Китаї очікують на збитки у 20 мільярдів доларів: причини
Автодилери в Китаї очікують на збитки у 20 мільярдів доларів: причини
Автомобільні дилери в Китаї очікують збитків у майже 20 млрд дол через низький попит на автомобілі та переповнені склади.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Китайської асоціації автодилерів.
Китайські автодилери на тлі надзвичайно високої ліквідності очікують збитків у розмірі 19,6 млрд дол лише за перші вісім місяців 2024 року.
Мляве споживання є головною причиною збитків дилерів, а високий рівень запасів означає, що автосалони змушені розпродавати надлишкові запаси за найнижчими цінами.
Асоціація закликала уряд уважніше стежити за фінансовими ризиками, з якими стикаються дилери, з огляду на широкомасштабні проблеми в галузі, а також запропонувати їм більшу фінансову підтримку.
Продажі авто на альтернативних джерелах енергії (NEV) в Китаї залишаються відносно високими, але продажі легкових автомобілів загалом стагнують.

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Очікується, що у вересні вони зростуть лише на 4% в річному обчисленні, повідомила минулого тижня Китайська асоціація легкових автомобілів.
Дилерські центри страждають через цінову війну в галузі. Урядові субсидії, що заохочують водіїв продавати старі автомобілі, стимулюють здебільшого продажі NEV, зазначило агентство.
Найбільш продаваний китайський автобренд BYD розпочав нову хвилю знижок в надії на пожвавлення ринку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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