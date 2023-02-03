Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео) — Finance.ua
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Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео)

Технології&Авто
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Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео)
Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео), Фото: cnbc.com
Південнокорейська компанія Samsung презентувала три нові смартфони серії Galaxy S23.
Про це повідомляє CNBC.
Лінійка смартфонів Galaxy S23 включає три нові моделі: стандартну S23, трохи дорожчу S23+ і топову модель S23 Ultra.
S23 і S23+ починаються від $799 і $1000 відповідно. При цьому найдосконаліша модель S23 Ultra коштуватиме від 1 200 доларів США.
Ба більше, S23 Ultra містить величезний акумулятор із ємністю 5000 мегаампер за годину, а S23 Plus і S23 оснащені акумуляторами ємністю в 4700 мАг і 3900 мАг відповідно.
У компанії зауважили, що найдорожча з трьох моделей, Galaxy S23 Ultra, має 200-мегапіксельний датчик «адаптивного пікселя», який поєднує 16 пікселів в один більший піксель для отримання яскравіших і детальніших знімків в умовах слабкого освітлення.
Усі три смартфони доступні для попереднього замовлення вже зараз та з’являться на полицях 17 лютого.
Зазначається, що нова лінійка від Samsung повинна буде конкурувати з iPhone 14 від Apple, який вийшов у вересні минулого року.
За матеріалами:
Укрінформ
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