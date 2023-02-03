Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео) — Finance.ua

Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео)
Південнокорейська компанія Samsung презентувала три нові смартфони серії Galaxy S23.
Про це повідомляє CNBC.
Лінійка смартфонів Galaxy S23 включає три нові моделі: стандартну S23, трохи дорожчу S23+ і топову модель S23 Ultra.
S23 і S23+ починаються від $799 і $1000 відповідно. При цьому найдосконаліша модель S23 Ultra коштуватиме від 1 200 доларів США.
Ба більше, S23 Ultra містить величезний акумулятор із ємністю 5000 мегаампер за годину, а S23 Plus і S23 оснащені акумуляторами ємністю в 4700 мАг і 3900 мАг відповідно.
У компанії зауважили, що найдорожча з трьох моделей, Galaxy S23 Ultra, має 200-мегапіксельний датчик «адаптивного пікселя», який поєднує 16 пікселів в один більший піксель для отримання яскравіших і детальніших знімків в умовах слабкого освітлення.
Усі три смартфони доступні для попереднього замовлення вже зараз та з’являться на полицях 17 лютого.
Зазначається, що нова лінійка від Samsung повинна буде конкурувати з iPhone 14 від Apple, який вийшов у вересні минулого року.
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