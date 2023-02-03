Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео) — Finance.ua

Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео) Сьогодні 03:27 — Технології&Авто

Samsung представив нову лінійку смартфонів серії Galaxy S23 (відео), Фото: cnbc.com

Південнокорейська компанія Samsung презентувала три нові смартфони серії Galaxy S23.

Про це повідомляє CNBC

Лінійка смартфонів Galaxy S23 включає три нові моделі: стандартну S23, трохи дорожчу S23+ і топову модель S23 Ultra.

S23 і S23+ починаються від $799 і $1000 відповідно. При цьому найдосконаліша модель S23 Ultra коштуватиме від 1 200 доларів США.

Ба більше, S23 Ultra містить величезний акумулятор із ємністю 5000 мегаампер за годину, а S23 Plus і S23 оснащені акумуляторами ємністю в 4700 мАг і 3900 мАг відповідно.

У компанії зауважили, що найдорожча з трьох моделей, Galaxy S23 Ultra, має 200-мегапіксельний датчик «адаптивного пікселя», який поєднує 16 пікселів в один більший піксель для отримання яскравіших і детальніших знімків в умовах слабкого освітлення.

Усі три смартфони доступні для попереднього замовлення вже зараз та з’являться на полицях 17 лютого.

Зазначається, що нова лінійка від Samsung повинна буде конкурувати з iPhone 14 від Apple, який вийшов у вересні минулого року.

Укрінформ За матеріалами:

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