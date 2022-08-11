Samsung представив нові ґаджети Galaxy Flip4, Galaxy Fold4 та інші (фото) — Finance.ua

Samsung представив нові ґаджети Galaxy Flip4, Galaxy Fold4 та інші (фото) Вчора 13:23 — Технології&Авто

Samsung Electronics представив наступне покоління революційних складаних смартфонів — Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4. Обидва пристрої пропонують складаний формфактор, розширені засоби персоналізації та ще більше продуктивності.

Galaxy Flip4

Як заявлено виробником, Flip4 створено, щоб дати максимальну свободу вашим рукам: робити більше, навіть не розкладаючи смартфон. Телефонувати, відповідати на повідомлення, відкривати автомобіль і керувати віджетом SmartThings Scene — усе це можна робити із зовнішнього екрана.

У Galaxy Flip4 заявлено покращену батарею ємністю 3700 мА·год. Крмі того, Flip4 тепер має підтримку надшвидкого заряджання (Super Fast Charging), тож у разі потреби можна легко відновити до 50% заряду всього приблизно за 30 хвилин, щоб залишатися на зв’язку.

Розміри й вага у складеному вигляді 71,9×84,9×17,1 мм (шарнір) — 15,9 мм (згинання), 187 г Фронтальна камера Селфі-камера 10 МпF2.4, розмір пікселів: 1,22 мкм, FOV: 80˚ Основна подвійна камера Ультраширококутна камера 12 Мп і ширококутна камера 12 Мп AP 4-нм восьмиядерний процесор Пам’ять 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої

8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої

Батарея 3700 мА·год (типово) батареї ОС Android 12

One UI 4.1.1



Galaxy Flip4 доступний у таких кольорах: перлистий фіолетовий, графітовий, а також блакитний. Ціни на Galaxy Flip4 стартує від 39 999 грн за версію 128 ГБ та 42 999 грн за версію 256 ГБ.

Galaxy Fold4

Цей пристрій першим отримає Android 12L, спеціальну версію Android, створену Google для взаємодії з великими екранами, включно зі складаними.

Нова панель задач забезпечує робоче середовище дуже, подібне до ноутбука, пропонуючи зручний доступ до улюблених і нещодавно відкритих додатків. До того ж нові жести прокручування роблять багатозадачність ще інтуїтивно зрозумілішою. Можна миттєво перемикати повноекранні додатки на спливаючі вікна чи розділяти екран навпіл, щоб зручніше займатися кількома справами водночас.

Корпус з Armor Aluminum, захисне покриття шарніра, ексклюзивне скло Corning® Gorilla® Glass Victus®+ для зовнішнього екрана та заднього скл, за заявою виробника, роблять Flip4 і Fold4 найміцнішими складними смартфонами Samsung. Крім того, Flip4 і Fold4 отримали водостійкість класу IPX8.

Розміри й вага у складеному вигляді 67,1×155,1×15,8 мм (шарнір) ~ 14,2 мм (згинання), 263 г Камера Камера на зовнішньому екрані — селфі-камера 10 Мп

Камера, вмонтована в дисплей, 4 Мп

Ультраширококутна камера 12 Мп

Ширококутна камера 50 Мп

Телефотокамера 10 Мп

AP 4-нм восьмиядерний процесор Пам’ять 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої

12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої

Батарея 4400 мА·год (типово) ОС Android 12LOne UI 4.1.1

Galaxy Fold4 доступний у таких кольорах: сіро-зелений та фантом чорний. Ціна на Fold4 стартує від 74 999 грн за версію 256 ГБ та 79 999 грн за версію 512 ГБ.

Попередні замовлення на Galaxy Flip4 та Galaxy Fold4 будуть відкриті з 10 серпня, а придбати їх можна буде з 16 вересня.

Galaxy Buds2 Pro

До нової серії Galaxy приєднуються Galaxy Buds2 Pro — найновіші преміальні бездротові навушники Samsung.

Навушники отримали новий ергономічний дизайн, що зменшився на 15%, і надійну посадку із запобіганням прокручуванню, тож їх можна сміливо брати в спортзал чи на пробіжку. Шумна вулиця не стане на заваді важливому телефонному дзвінку, адже активне шумопоглинання (ANC) усуне всі зайві звуки.

Крім того, всього з одним дотиком пальця Galaxy Buds2 Pro миттєво перемикають аудіоз’єднання на телефон завдяки функції Auto Switch.

Також навушники мають сервіс SmartThings Find, що дозволяє швидко й легко встановити їхню локацію, і неважливо, розміщуються вони в зарядному кейсі чи ні.

Galaxy Buds2 Pro доступні в трьох цілковито нових м’яких і нейтральних кольорах, що ідеально поєднуються з новими складаними смартфонами.

Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro

Samsung Electronics представила також Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro, оснащені інтуїтивно зрозумілими інструментами для формування щоденних звичок здорового життя та передовим функціоналом із покращеною продуктивністю.

Galaxy Watch5 — досконалий гаджет для використання у щоденному житті, а Galaxy Watch5 Pro є найновішим доповненням лінійки Galaxy Watch, найбільш захищений, витривалий та багатофункціональний годинник Samsung.

Galaxy Watch5 Galaxy Watch5 Pro Матеріали й кольори Корпус Armor Aluminum із ремінцем Sport Band:

— 44 мм: графіт, сапфір, срібний;

— 40 мм: графіт, рожеве золото, срібний

Титановий корпус із ремінцем D-Buckle Sport Band:

— титановий чорний, титановий сірий Розміри й вага — 44 мм: 43,3×44,4×9,8 мм, 33,5 г

— 40 мм: 39,3×40,4×9,8 мм, 28,7 г

45,4×45,4×10,5 мм, 46,5 г Процесор Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz Такий самий Пам’ять 1,5 ГБ оперативної пам’яті + 16 ГБ вбудованої Така сама Батарея — 44 мм: 410 мА·год

— 40 мм: 284 мА·год

590 мА·год Заряджання Швидше заряджання (бездротова зарядка на основі WPC) Таке саме Датчики Датчик Samsung BioActive (оптичний датчик серцевого ритму + електрокардіограма (ЕКГ) + біоімпедансний аналіз (БІА), термодатчик, акселерометр, барометр, гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітлення Такі самі Витривалість 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Така сама

Galaxy Watch5 Pro постачається із новим міцнішим ремінцем D-Buckle Sport Band18, що надійно й акуратно охоплює зап’ястя.

Galaxy Watch5 Pro оснащено найбільшою батареєю серед годинників Galaxy Watch — на 60% більшою, ніж у Galaxy Watch4, ідеально для підкорення нових доріг. Це також перший Galaxy Watch із підтримкою GPX.

Починаючи з 10 серпня Galaxy Watch5 та Galaxy Watch5 Pro доступні для попереднього замовлення, у роздрібній торгівлі в Україні — з 16 вересня.

Рекомендована ціна Galaxy Watch5 починається з 10 999 грн за Bluetooth-версію та 12 999 грн за LTE. Ціна на моделі Galaxy Watch5 Pro стартує від 17 999 грн за Bluetooth-версію та 19 999 грн за LTE.

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