Samsung представила найшвидшу у світі пам’ять для смартфонів Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Samsung представила новий стандарт мобільної пам'яті UFS 5.0

Samsung представила нове покоління вбудованої пам’яті UFS 5.0, яке стало найшвидшим рішенням у галузі. Нова технологія покликана підвищити продуктивність смартфонів, планшетів та інших мобільних пристроїв, а також прискорити роботу функцій штучного інтелекту безпосередньо на гаджетах.

Про це пише SamMobile.

UFS 5.0 отримала рекордну швидкість

Нова пам’ять UFS 5.0 забезпечує швидкість читання даних до 10,8 ГБ/с, а запису — до 9,5 ГБ/с. Це більш ніж удвічі перевищує можливості актуального стандарту UFS 4.1.

За рівнем пропускної здатності новинка вже наближається до мобільної оперативної пам’яті LPDDR5X. Ще кілька років тому такі показники вважалися недосяжними для NAND-накопичувачів.

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Для користувачів це означає швидший запуск застосунків, оперативнішу передачу файлів і загалом кращу швидкодію пристроїв. Крім того, зростання продуктивності позитивно вплине на роботу функцій штучного інтелекту, зменшуючи затримки під час обробки даних.

Вища енергоефективність і плани на запуск

У Samsung також заявляють про покращення енергоефективності на 40% порівняно з UFS 4.1. Досягти цього вдалося завдяки використанню технологій clock gating та multi voltage, які допомагають оптимізувати роботу чіпа та знизити споживання енергії.

Масове виробництво UFS 5.0 компанія планує розпочати у четвертому кварталі 2026 року. Максимальний обсяг накопичувачів сягатиме 1 ТБ.

Технологію планують використовувати не лише у смартфонах і планшетах, а й у ноутбуках, розумних годинниках та пристроях розширеної реальності (XR).

УНІАН За матеріалами:

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