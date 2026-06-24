Samsung представила найшвидшу у світі пам’ять для смартфонів

Samsung представила нове покоління вбудованої пам’яті UFS 5.0, яке стало найшвидшим рішенням у галузі. Нова технологія покликана підвищити продуктивність смартфонів, планшетів та інших мобільних пристроїв, а також прискорити роботу функцій штучного інтелекту безпосередньо на гаджетах.
Для користувачів це означає швидший запуск застосунків, оперативнішу передачу файлів і загалом кращу швидкодію пристроїв. Крім того, зростання продуктивності позитивно вплине на роботу функцій штучного інтелекту, зменшуючи затримки під час обробки даних.
Вища енергоефективність і плани на запуск
У Samsung також заявляють про покращення енергоефективності на 40% порівняно з UFS 4.1. Досягти цього вдалося завдяки використанню технологій clock gating та multi voltage, які допомагають оптимізувати роботу чіпа та знизити споживання енергії.