0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung представила бюджетний Galaxy A07 5G (фото)

Фондовий ринок
1
Samsung представила бюджетний Galaxy A07 5G (фото)
Samsung представила бюджетний Galaxy A07 5G (фото)
Samsung офіційно представила новий бюджетний смартфон Galaxy A07 5G. Першими ринками для моделі стали Таїланд і М’янма, де пристрій уже надійшов у продаж у двох конфігураціях пам’яті — 4/128 ГБ та 6/128 ГБ за цінами $175 і $190 доларів відповідно.
Galaxy A07 5G оснащений 6,7-дюймовим PLS-дисплеєм із роздільною здатністю 1600×720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, що не часто зустрічається в цьому ціновому сегменті. В основі смартфона лежить однокристальна система MediaTek Dimensity 6300, а працює він під керуванням Android 16. Компанія пообіцяла підтримувати модель оновленнями операційної системи та безпеки протягом шести років.
За автономність відповідає акумулятор ємністю 6000 мА·год. Камерний блок представлений 8-мегапіксельною фронтальною камерою та основною подвійною камерою з головним сенсором на 50 Мп і допоміжним датчиком на 2 Мп. Смартфон також отримав бічний сканер відбитків пальців, слот для карт пам’яті microSD і захист корпусу за стандартом IP54.
Габарити Galaxy A07 5G становлять 167,4×77,4×8,2 мм, а вага — 199 грамів. З урахуванням поєднання великого акумулятора, плавного екрана та тривалої програмної підтримки новинка виглядає однією з найцікавіших пропозицій Samsung у бюджетному сегменті.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems