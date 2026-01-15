Samsung представила бюджетний Galaxy A07 5G (фото) Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Samsung офіційно представила новий бюджетний смартфон Galaxy A07 5G. Першими ринками для моделі стали Таїланд і М’янма, де пристрій уже надійшов у продаж у двох конфігураціях пам’яті — 4/128 ГБ та 6/128 ГБ за цінами $175 і $190 доларів відповідно.

Galaxy A07 5G оснащений 6,7-дюймовим PLS-дисплеєм із роздільною здатністю 1600×720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, що не часто зустрічається в цьому ціновому сегменті. В основі смартфона лежить однокристальна система MediaTek Dimensity 6300, а працює він під керуванням Android 16. Компанія пообіцяла підтримувати модель оновленнями операційної системи та безпеки протягом шести років.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 6000 мА·год. Камерний блок представлений 8-мегапіксельною фронтальною камерою та основною подвійною камерою з головним сенсором на 50 Мп і допоміжним датчиком на 2 Мп. Смартфон також отримав бічний сканер відбитків пальців, слот для карт пам’яті microSD і захист корпусу за стандартом IP54.

Габарити Galaxy A07 5G становлять 167,4×77,4×8,2 мм, а вага — 199 грамів. З урахуванням поєднання великого акумулятора, плавного екрана та тривалої програмної підтримки новинка виглядає однією з найцікавіших пропозицій Samsung у бюджетному сегменті.

