Samsung працює над доступними складаними смартфонами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung працює над доступними складаними смартфонами

Технології&Авто
156
Компанія Samsung прагне зберегти свої позиції на вершині сегменту складаних смартфонів. Південнокорейський технологічний гігант розробляє дешевші альтернативи моделям Galaxy Z Fold/Flip. Повідомляється, що моделі Galaxy A Fold та Galaxy A Flip перебувають у стадії розробки.
Наразі на Samsung припадає близько 80% ринку складаних смартфонів, але вона може зіткнутися з серйозними проблемами з боку своїх конкурентів. Ходять чутки, що Apple може розробляти складаний пристрій у поєднанні з безліччю більш дешевих складаних пристроїв, які вже представлені на ринку. Моделі Galaxy A Fold та Flip допоможуть зберегти і, можливо, зміцнити позиції Samsung на ринку.
Місце для вашої реклами
Крім складаних смартфонів Galaxy Z Flip3 і Z Fold3, Samsung також має модель OG Fold, але ці смартфони досить дорогі. OG Fold 2019 продається за ціною 1800 доларів, а Z Flip3 — близько 1000 доларів. Були припущення, що Samsung може випустити менш дорогу версію Z Fold3, але до сьогодні такий смартфон не було представлено. Тим не менш, схоже, є висока ймовірність того, що складана модель справді може бути в розробці.
Згідно з новими чутками, доступна лінійка Galaxy A включатиме складані пристрої. Це також підтверджується новинами корейського агентства новин ET News, у статті якого йдеться, що Samsung працює над складаним смартфоном вартістю близько 1 мільйона вон (767 доларів).
За матеріалами:
iLenta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.