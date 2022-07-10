Samsung працює над доступними складаними смартфонами — Finance.ua

Samsung працює над доступними складаними смартфонами Вчора 03:44 — Технології&Авто

Компанія Samsung прагне зберегти свої позиції на вершині сегменту складаних смартфонів. Південнокорейський технологічний гігант розробляє дешевші альтернативи моделям Galaxy Z Fold/Flip. Повідомляється, що моделі Galaxy A Fold та Galaxy A Flip перебувають у стадії розробки.

Наразі на Samsung припадає близько 80% ринку складаних смартфонів, але вона може зіткнутися з серйозними проблемами з боку своїх конкурентів. Ходять чутки, що Apple може розробляти складаний пристрій у поєднанні з безліччю більш дешевих складаних пристроїв, які вже представлені на ринку. Моделі Galaxy A Fold та Flip допоможуть зберегти і, можливо, зміцнити позиції Samsung на ринку.

Крім складаних смартфонів Galaxy Z Flip3 і Z Fold3, Samsung також має модель OG Fold, але ці смартфони досить дорогі. OG Fold 2019 продається за ціною 1800 доларів, а Z Flip3 — близько 1000 доларів. Були припущення, що Samsung може випустити менш дорогу версію Z Fold3, але до сьогодні такий смартфон не було представлено. Тим не менш, схоже, є висока ймовірність того, що складана модель справді може бути в розробці.

Згідно з новими чутками, доступна лінійка Galaxy A включатиме складані пристрої. Це також підтверджується новинами корейського агентства новин ET News, у статті якого йдеться, що Samsung працює над складаним смартфоном вартістю близько 1 мільйона вон (767 доларів).

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.