Samsung показала смартфони нового покоління зі складаними та висувними екранами — Finance.ua
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Samsung показала смартфони нового покоління зі складаними та висувними екранами

Вчора 04:11Технології&Авто
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Вперше за три роки відбувається виставка Display Week, і Samsung є ключовим учасником зі своїм новим поколінням складних та висувних OLED-екранів. Окрім стандартних складаних смартфонів, Samsung приготувала багато цікавого.
Джерело пише, що Samsung вже має кілька прототипів, які вона привезла на виставку:
  • Samsung Flex Bar: горизонтальний поділ, як у лінійці Z Flip;
  • Samsung Flex Square: вертикальний поділ, як у серії Z Fold;
  • Samsung Flex G: складається втричі пристрій, краї якого перекривають один одного. Екран можна згинати всередину чи назовні;
  • Samsung Flex S: більш проста конструкція, що складається втричі, з трьома рівними частинами;
  • Samsung Flex Note: складний ноутбук, половинку якого можна використовувати як екран або область введення;
  • Samsung Flex Slide: висувний дисплей може розтягуватися по вертикалі або горизонталі;
  • Samsung Flex Roll: пристрій відображення, що згортається, в якому більшу частину екрана можна згорнути, коли він не потрібний.
Зокрема, Samsung продемонструвала 6,7-дюймовий вертикальний слайдер, екран якого висувається нагору, а також горизонтальний слайдер, у якого розмір екрану збільшується з 8,1 до 12,4 дюйма.
За матеріалами: Portaltele
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