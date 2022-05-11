Samsung показала смартфони нового покоління зі складаними та висувними екранами — Finance.ua

Samsung показала смартфони нового покоління зі складаними та висувними екранами

Вперше за три роки відбувається виставка Display Week, і Samsung є ключовим учасником зі своїм новим поколінням складних та висувних OLED-екранів. Окрім стандартних складаних смартфонів, Samsung приготувала багато цікавого.

Джерело пише, що Samsung вже має кілька прототипів, які вона привезла на виставку:

Samsung Flex Bar: горизонтальний поділ, як у лінійці Z Flip;

Samsung Flex Square: вертикальний поділ, як у серії Z Fold;

Samsung Flex G: складається втричі пристрій, краї якого перекривають один одного. Екран можна згинати всередину чи назовні;

Samsung Flex S: більш проста конструкція, що складається втричі, з трьома рівними частинами;

Samsung Flex Note: складний ноутбук, половинку якого можна використовувати як екран або область введення;

Samsung Flex Slide: висувний дисплей може розтягуватися по вертикалі або горизонталі;

Samsung Flex Roll: пристрій відображення, що згортається, в якому більшу частину екрана можна згорнути, коли він не потрібний.

Зокрема, Samsung продемонструвала 6,7-дюймовий вертикальний слайдер, екран якого висувається нагору, а також горизонтальний слайдер, у якого розмір екрану збільшується з 8,1 до 12,4 дюйма.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.