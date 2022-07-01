Samsung почала виробництво ще менших чипів: вони мають 3-нанометрову основу — Finance.ua
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Samsung почала виробництво ще менших чипів: вони мають 3-нанометрову основу

Технології&Авто
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Samsung почала виробництво ще менших чипів: вони мають 3-нанометрову основу
Samsung почала виробництво ще менших чипів: вони мають 3-нанометрову основу
Південнокорейська компанія Samsung Electronics повідомила про початок виробництва 3-нанометрових чипів з архітектурою GAA.
Як зазначають у Samsung, нові чипи більш продуктивні та енергоефективні у порівнянні з 5-нанометровими чипами. Технологія 3-нанометрових чипів першого покоління може знизити енергоспоживання процесорів до 45%. Продуктивність може зрости на 23%, а площа процесорів — на 16%.
3-нанометрові чипи другого покоління ще ефективніші: знижують енергоспоживання до 50%, підвищують продуктивність на 30% та зменшують площу процесорів на 35%.
За матеріалами:
ua.news
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