Samsung почала продавати набори для ремонту смартфонів — Finance.ua

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Samsung почала продавати набори для ремонту смартфонів

Технології&Авто
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Samsung почала продавати набори для ремонту смартфонів
Samsung почала продавати набори для ремонту смартфонів
Компанія Samsung почала випуск наборів для ремонту власних смартфонів. У ньому є всі необхідні інструменти та інструкція, з допомогою якої користувачі можуть самостійно полагодити пристрій, пише TechCrunch.
В рамках цього проекту Samsung об’єдналася з популярним сайтом ремонту iFixit, який пропонуэ недорогі інструменти для вирішення типових проблем із пристроями.
Перші набори створені для ремонту розбитих екранів, заднього скла та зарядних портів на планшетах Galaxy S20 , S21 і Tab S7+ для користувачів у Штатах.
У набори входять деталі, інструменти та покрокові інструкції з ремонту, а також етикетка для повернення, щоб відправити зламані пристрої назад до Samsung. Комплекти для додаткових пристроїв і ремонту з’являться на черзі.
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Один набір, в залежності від моделі, на яку він розрахований, коштує від $60 до $230.
Ще в березні Samsung приєдналася до виробників апаратного забезпечення, які оголосили про ініціативи самостійного ремонту. В цьому списку вже є Apple і Google, які одними з перших відреагували на потенційне законодавство про право на ремонт.
У листопаді Apple повідомила, що користувачам із пошкодженими пристроями компнія надсилатиме «оригінальні» інструменти та компоненти — такі ж, які вони використовують у Genius Bar.
У квітні Google також оголосив, що об’єднується з iFixit, щоб запустити набір інструментів для ремонту телефонів Pixel. Під час запуску з’являться набори для типових поломок, як-от заміна акумуляторів, дисплеїв і модулів камери.
За матеріалами:
Ain.Ua
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