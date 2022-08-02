У смартфонах Samsung з’явиться режим ремонту — Finance.ua

У смартфонах Samsung з’явиться режим ремонту Вчора 00:16 — Технології&Авто

У смартфонах Samsung з’явиться режим ремонту

Інженери Samsung вигадали, як захистити дані телефону, коли його власник віддає апарат у сервісний центр (СЦ). Про це повідомляє корейський сайт компанії.

Що це дасть? Як випливає з опису нової функції, режим ремонту можна активувати у налаштуваннях смартфонів Samsung. За словами представників компанії, користувач пристрою може передати девайс до приватного СЦ і не боятися за збереження даних — контактів, повідомлень, фотографій та іншого. У режимі ремонту апарат буде заблоковано.

Після того як споживач активує цей режим, смартфон перейде в режим відновлення. У цьому випадку увімкнути девайс і отримати доступ до даних буде неможливо. Як пояснили Samsung, після повернення телефону власнику той зможе ввести цифровий пароль і повернути доступ. Функція з’явиться на гаджетах серії Galaxy S22 і в майбутньому може бути додана до програмного забезпечення інших апаратів бренду.

«Останнім часом Samsung Electronics постійно додає функції для захисту конфіденційної особистої інформації на мобільні пристрої, такі як смартфони та планшети», — розповіли представники корейської корпорації.

Portaltele За матеріалами:

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