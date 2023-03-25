Samsung перестала комплектувати зарядкою навіть найбюджетніші смартфони — Finance.ua

Samsung перестала комплектувати зарядкою навіть найбюджетніші смартфони Вчора 22:30 — Фондовий ринок

Схоже, Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей — але для споживачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядний пристрій в комплекті.

Першим з «тонкою» коробкою став Galaxy A14 за $200, повідомляє видання SamMobile. У комплект поставки входить тільки смартфон, інструкція і кабель USB-C.

Чи пошириться така практика на інші моделі, поки невідомо. Не виключено, що Samsung буде випускати два варіанти комплектації для різних ринків: десь із зарядкою, а десь без неї.

На сьогодні лінійка Galaxy А1Х є однією з найдоступніших в асортименті Samsung і до цього поставлялася з зарядним блоком в коробці. Однак у 2021 та 2022 роках комплект «схуд» для флагманського та середнього сегмента Galaxy S і Galaxy M відповідно.

УНІАН За матеріалами:

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