0 800 307 555
Samsung остаточно закриває додаток Samsung Messages

Samsung остаточно закриває додаток Samsung Messages
Samsung остаточно закриває додаток Samsung Messages
Компанія Samsung підтвердила плани щодо припинення підтримки свого фірмового додатка для обміну повідомленнями Samsung Messages. Починаючи з липня 2026 року, програма втратить повну функціональність, а основним інструментом для роботи з SMS та RCS-повідомленнями на пристроях бренду офіційно стане Google Messages.
Про це пише видання SlashGear.

Обмеження функціоналу

Після відключення, точну дату якого користувачам повідомлять безпосередньо в додатку, Samsung Messages перейде в режим виключно для читання.
Власники смартфонів зможуть переглядати раніше отримані тексти, включаючи коди верифікації та одноразові паролі, проте можливість надсилати відповіді буде заблокована.
Виняток становитиме лише зв’язок з екстреними службами та обраними контактами для надзвичайних ситуацій.

Наслідки для різних моделей пристроїв

  1. Нові смартфони (з 2026 року): Постачатимуться з попередньо встановленим клієнтом Google Messages. Встановити Samsung Messages на такі пристрої буде технічно неможливо.
  2. Смартфони, випущені до 2022 року: Під час зміни основного додатка на Google Messages можливі збої в роботі поточних RCS-чатів. Для стабільного зв’язку компанія рекомендує обом учасникам бесіди перейти на рішення від Google.
  3. Застарілі смартфони (Android 11 та старіше): Продовжать підтримувати роботу Samsung Messages без обмежень.
  4. Смарт-годинники на базі Tizen OS: Ці гаджети не підтримують Google Messages. Після закриття фірмового додатка вони втратять можливість відображати повну історію листування, хоча базові функції надсилання та отримання повідомлень залишаться активними.
Для більшості користувачів за межами США, які активно використовують альтернативні платформи на кшталт WhatsApp або Telegram, ці зміни не будуть відчутними.
Компанія вже давно закликала переходити на сервіс від Google, а раніше анонсувала повне припинення підтримки протоколу RCS у своєму клієнті до червня 2025 року.
До дня остаточного закриття програми власники сумісних пристроїв попередніх років випуску все ще зможуть завантажити Samsung Messages з фірмового магазину Galaxy App Store.
prostomob, Samsung
prostomob
Samsung
Також за темою
Також за темою
