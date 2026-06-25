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Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки

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Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки
Samsung Galaxy A27 показали на фото упаковки
До офіційної презентації Samsung Galaxy A27 залишається все менше часу, а кількість витоків продовжує зростати.
Цього разу в мережі з’явилися зображення роздрібної упаковки смартфона, які не лише підтвердили його дизайн, а й розкрили варіанти кольорів та ймовірну вартість.
Фото опублікував кенійський інтернет-магазин Phoneporium. На знімках показані коробки одразу трьох кольорових версій пристрою.

Три кольори та ціна близько 300 доларів

Згідно з оприлюдненою інформацією, Samsung Galaxy A27 буде доступний у таких кольорах:
  • чорний (Black);
  • синій (Blue);
  • світло-зелений (Light Green).
Також джерело стверджує, що версія з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштуватиме 38 000 кенійських шилінгів, що становить приблизно 293 долари США.

Дизайн

Зображення коробки підтверджує попередні витоки щодо зовнішнього вигляду пристрою.
На рендері можна побачити:
  • потрійну основну камеру на задній панелі;
  • світлодіодний спалах поруч із блоком камер;
  • кнопку живлення зі вбудованим сканером відбитків пальців;
  • кнопки регулювання гучності на правій грані корпусу.
Крім того, на упаковці зазначено 24-місячну гарантію.

Які характеристики

За попередніми витоками, Galaxy A27 отримає доволі потужне оснащення для смартфона середнього класу.
Очікувані характеристики включають:
  • 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED;
  • роздільну здатність Full HD+;
  • частоту оновлення 120 Гц;
  • основну камеру на 50 МП;
  • надширококутний модуль на 5 МП;
  • макрокамеру на 2 МП;
  • процесор Snapdragon 6 Gen 3;
  • акумулятор ємністю 5000 мА·год.
За матеріалами:
iLenta
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