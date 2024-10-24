Саміт БРІКС: росія не змогла заручитися міжнародною підтримкою — Finance.ua

Саміт БРІКС: росія не змогла заручитися міжнародною підтримкою Сьогодні 11:12

Саміт БРІКС: росія не змогла заручитися міжнародною підтримкою

Ухвалення декларації на другий день саміту БРІКС у Казані продемонструвало, що росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила бажаної для Кремля альтернативної структури безпеки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що в декларації лише один раз згадується війна росії в Україні.

«У декларації зазначено, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН — включаючи положення про повагу до територіальної цілісності — і що держави БРІКС вітають „релевантні“ пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії», — йдеться у звіті.

Аналітики нагадали, що українське МЗС відреагувало на казанську декларацію, заявивши, що вона свідчить про те, що росії не вдалося «експортувати» свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту БРІКС. Відомство заявило, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не є єдиними в питанні війни росії проти України, ймовірно, через те, що багато з цих країн підтримують принципи Статуту ООН.

«Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне росія, і заявила, що Індія, ОАЕ, Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію», — додається у звіті.

Довідка Finance.ua:

У російській Казані 22 жовтня стартував 16-й саміт БРІКС, за участю країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростання впливу незахідного світу.

Але партнери москви з Китаю, Індії, Бразилії та арабського світу закликають правителя рф путіна знайти спосіб покласти край війні в Україні.

Укрінформ За матеріалами:

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