Сам собі банк: як заробити на децентралізованих фінансах (DeFi) — Finance.ua

Сам собі банк: як заробити на децентралізованих фінансах (DeFi)

Вчора 17:30 — Фінтех і Картки

Сам собі банк: як заробити на децентралізованих фінансах (DeFi)

Головна ідея децентралізованих фінансів (DeFi) — «сам собі банк».

Про це розповів управитель активами, інвестор, співзасновник компанії Wotan Михайло Пацан під час безкоштовного вебінару «Як заробити на падінні криптовалют».

DeFi має два основні принципи роботи:

SWAP-протоколи;

Lending-протоколи.

На які SWAP-протоколи звернути увагу?

"Заробіток коштів на SWAP-протоколах відбувається на наданні ліквідності в пули і отриманні прибутку як відсотку від обороту пулу. Найкраще для цього Ethereum і SWAP-протокол Uniswap. Рекомендую звернути на нього увагу, тому що він довгостроковий і цікавий для інвестицій. На Binance це Pancake Swap, на NEAR — Ref Finance та Aurora.

Блокчейн Terra з нативним токеном Luna колись мав класний Anchor Protocol — він давав дохідність 20% у доларах. Це було дуже непогано для інвестицій у стейблкоїни. Однак варто зауважити, що решта DeFi-протоколів у той самий час давали дохідність приблизно 3%. Тому коли всюди 3%, а тут 20%, то вже треба задуматися — звідки ці відсотки, адже їх не буває просто так. Ось ми й побачили, що за декілька днів Luna повністю стала банкрутом", — наголосив Пацан.

Тому експерт радить: якщо вам обіцяють шалені відсотки дохідності, перевірте — чому називають саме ці цифри. Варто бути уважними, інвестуючи у проєкти, які тільки починають розвиватися. Так, вони дають великі відсотки, але є два розгалуження: або вони швидко розвиватимуться, або цей проєкт не матиме зростання. Тобто це інвестиції зі 100% ризиком.

Що з Lending-протоколами?

Заробіток коштів на Lending-протоколах відбувається так: інвестор ставить певну суму на депозит активів під відсотки, а також використовує ці активи як завдаток для кредиту в іншій криптовалюті.

«Наприклад, поставили Ethereum, взяли USDT і проінвестували його в будь-який інший проєкт. Таким чином ми будемо мати ефір — якщо він буде зростати, ми на цьому заробляємо. Плюс USDT як додатковий актив для ще більших інвестицій», — розповів Пацан.

За його словами, можна розмістити 1 Ethereum на депозит — це 2 тис. доларів. Потім взяти додатково, наприклад, 1 тис. доларів, купити за них 0,5 Ethereum і поставити його також на депозит. Тобто ми взяли 1 «ефір» за рахунок кредитного потенціалу з 1,5 «ефіра».

«Фактично ви проінвестували „ефір“ і ваш завдаток зменшився. І навіть якщо Ethereum буде падати, ви всі ті гроші, які взяли, розмістили під той же завдаток. Однак ризик є у тому, що якщо крипта впаде на понад 70%, то у вас заберуть всі кошти. Водночас вірогідність того, що Ethereum впаде до 600 доларів — досить низька», — розповів експерт.

Таким чином, проінвестувавши в одну криптовалюту, можна отримати ще більше цієї ж валюти.

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