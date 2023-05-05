Сальвадор скасував усі податки для техно-стартапів — Finance.ua

Сальвадор скасував усі податки для техно-стартапів Сьогодні 21:39 — Світ

Сальвадор скасував усі податки для техно-стартапів

Президент Сальвадору Найіб Букеле підписав закон, який скасовує всі податки на компаній із сектору технологічних інновацій. Це блокчейн-компанії, розробники софту та застосунків, технологій ШІ, виробники комп’ютерів і комунікаційного обладнання.

Країна розраховує, що закон підніме технологічний сектор, створить нові робочі місця і залучить міжнародні інвестиції.

Представники індустрії позитивно коментують таку новину.

«Мова більше не йде про перший світ і третій світ. Йдеться про висхідний світ і низхідний світ. І під керівництвом Найіба Букеле Сальвадор увійшов у висхідний світ», — написав у своєму Твіттері Баладжі Шрінівасан, колишній CTO Coinbase і партнер Andreessen Horowitz.

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Цей закон став ще однією цеглинкою в низці зусиль глави Сальвадору з розвитку країни. Так, у січні вони створили правову основу для випуску облігацій, забезпечених біткоїнами. Це масштабний проєкт «вулкано-бондів». Влада залучає інвесторів для будівництва майнінгових ферм, що працюють на енергії вулканів. Вони будуть розташовані в Біткоїн-Сіті — новому «місті майбутнього».

Кілька років тому Сальвадор оголосив BTC законним платіжним засобом і відтоді не змі нює цієї стратегії.

noworries За матеріалами:

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