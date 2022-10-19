Масштабний експеримент з Bitcoin: чи загрожує Сальвадору дефолт — Finance.ua

Масштабний експеримент з Bitcoin: чи загрожує Сальвадору дефолт Вчора 01:32 — Фінтех і Картки

Масштабний експеримент з Bitcoin: чи загрожує Сальвадору дефолт

Трохи більше року тому в Сальвадорі ухвалили історичне рішення щодо національної валюти. Ця країна Центральної Америки першою у світі, де Bitcoin став офіційним платіжним засобом, пише CNBC.

Проте схоже, що все пішло не за планом. Додамо, що з початку 2022 року головна криптовалюта на ринку суттєво впала в ціні.

Результати експерименту з BTC

Загалом, повідомляють, що використання Bitcoin у Сальвадорі не було дуже поширеним явищем. Валюта з початку амбітного експерименту втратила приблизно 60% у ціні, тоді як країна досі має серйозні проблеми:

стрімкий економічний спад;

великий дефіцит.

Крім того, співвідношення боргу Сальвадору та ВВП у 2022 році має досягти майже 87%. Через це виникає питання, чи здатна держава виконувати свої боргові зобов’язання.

Що таке співвідношення боргу до ВВП

Це співвідношення між державним боргом країни та її валовим внутрішнім продуктом (ВВП). Низьке співвідношення боргу до ВВП вказує на те, що економіка виробляє товарів і послуг, достатніх для погашення боргів без подальших боргів.

За даними Bloomberg, саме Сальвадор очолює рейтинг країн, що розвиваються, які вразливі до боргового дефолту. Навіть якщо країна здатна погасити частину своїх боргів, внутрішні та багатосторонні кредитні зобов’язання країни становлять реальну загрозу.

ВЗокрема, це пояснюють тим, щонайбільші світовікредитори не надто зацікавлені даватиготівку країні, яка робить ставку на один із найбільш мінливих активів на планеті — Bitcoin.

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Згідно з джерелами, включно з Bitcoin-компанією Coinkite, яка відстежує публічні заяви президента про купівлю цифрових монет, наразі нереалізовані втрати уряду Сальвадора від BTC становлять у близько 60 мільйонів доларів.

Жодна з цих втрат не зафіксована, доки країна не вийде зі своєї позиції у BTC. Загалом увесь експеримент з криптовалютою обійшовся країні у 375 мільйонів доларів. Позиції BTC на ринку, на момент створення цього матеріалу, згідно з CoinDesk:

вартість цифрової монети наразі коливається на рівні 19 523 доларів за штуку;

ринкова капіталізація біткойна становить 374,73 мільярда доларів;

максимально монета коштувала майже 69 тисяч доларів;

з початку року криптовалюта подешевшала на 57,69%.

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