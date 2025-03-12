Саакашвілі засудили до 9 років в’язниці — Finance.ua
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Саакашвілі засудили до 9 років в’язниці

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Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років тюрми у так званій «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті бюджетних коштів.
Про це повідомляє «Эхо Кавказа».
Згідно з рішенням судді ексначальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія визнано винним у зловживанні службовими повноваженнями. Його оштрафували на 300 тисяч ларі (108 тисяч доларів).
Саакашвілі й Джанашія раніше відкидали звинувачення й заявляли, що вони мають політичний характер.
Сьогодні ж Саакашвілі відбуває шестирічній термін. Проти нього раніше було ухвалено два вироки щодо справ про:
  • помилування вбивць Сандро Гіргвліані;
  • побиття депутата Валері Гелашвілі.
Новий термін обчислюється з моменту затримання експрезидента — 1 жовтня 2021-го. Зокрема проти нього тривають судові процеси щодо подій 7 листопада 2007-го й незаконного перетину кордону.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі — грузинський та український політик, колишній президент Грузії. Після президентства він залишив Грузію через переслідування нової влади й активно займався політичною діяльністю в Україні. У 2015 році отримав українське громадянство, але пізніше був позбавлений його.
Під час президентства Володимира Зеленського Саакашвілі обіймав посаду голови Виконавчого комітету реформ. У Грузії його заочно засудили до тюремного ув’язнення, а у 2021 році він повернувся туди та був заарештований.
Після того, як ЗМІ почали публікувати фото Саакашвілі, на яких було продемонстровано, як він сильно схуд, Зеленський віддав доручення викликати грузинського посла в МЗС та запропонувати виїхати до Тбілісі для консультацій.
У листопаді 2023-го президент України обговорював з колишньою лідеркою Грузії Саломе Зурабішвілі належне лікування Саакашвілі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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