S&P виключає білоруські та російські акції з 11 фондових індексів — Finance.ua

S&P виключає білоруські та російські акції з 11 фондових індексів

Вчора 16:32 — Фондовий ринок

S&P виключає білоруські та російські акції з 11 фондових індексів

Акції білоруських та російських активів більше не будуть частиною провідних фондових індексів. Відповідне рішення прийняла компанія S&P Global щодо своїх 11 індексів.

Це пов’язано з ризиками через накладені санкції. Рішення набуло чинності 31 березня.

До списку компаній, акції яких були виключені, увійшли «Веон», «АЛРОСА Фінанс», «Башнефть», «Банк Зеніт», «РЖД Капітал», «Камаз», «Лукойл Капітал», «ВЕБ Фінанс», «Русал Капітал ДАК СИБУР Секьюрііз», ВАТ «Банк розвитку Республіки Білорусь» та інші.

Акції, емітентом яких є білорусь чи росія, виключили з:

S&P Eurozone Investment Grade Corporate Bond Index;

S&P Eurozone Quasi & Foreign Government Bond Index;

S&P Global Developed Aggregate Ex-Collateralized Bond Index;

S&P Global LargeMidCap Commodity and Resources Energy Bond Index;

S&P Green Bond Index;

S&P Switzerland Investment Grade Corporate Bond Index;

S&P U.K. Investment Grade Corporate Bond Index;

S&P U.S. Aggregate Bond Index;

S&P U.S. Dollar Global High Yield Corporate Bond Index;

S&P U.S. Dollar Global Investment Grade Corporate Bond Index;

S&P U.S. Supranational & Foreign Government Bond Index.

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