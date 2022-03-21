S&P очікує, що ВВП білорусі впаде на 15% у поточному році — Finance.ua

S&P очікує, що ВВП білорусі впаде на 15% у поточному році

Вчора 13:38 — Казна та Політика

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що ВВП білорусі впаде на 15% цього року.

Про це йдеться у пресрелізі.

Експерти впевнені, що «білорусь очікує найрізкіший економічний спад за останні десятиліття».

Згідно з базовим сценарієм S&P, ВВП білорусі скоротиться на 15% у 2022 році, а потім на 5% у 2023 році.

«Ми тепер вважаємо, що білорусь може оголосити дефолт протягом наступних 12 місяців». Ми також вважаємо за можливе небажання білорусі виконувати свої зобов’язання у відповідь на санкції", — зазначає S&P.

За оцінкою агентства, на тлі західних санкцій, що посилюються, білорусь зараз стикається з зростаючими ризиками для економіки, платіжного балансу і фінансової стабільності.

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