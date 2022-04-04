Сьогодні відновиться автомобільне сполучення Чернігова з Києвом — Finance.ua
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Сьогодні відновиться автомобільне сполучення Чернігова з Києвом

Вчора 11:33Казна та Політика
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У понеділок, 4 квітня, з 10:00 буде відновлено сполучення із Чернігова до Києва трасою на Гончарівське (старий київський шлях).
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.
«Рух буде здійснюватись в обидва боки. Але очікуємо, що можливі затримки із рухом, місцями доведеться чекати у черзі», — зазначив він.
За словами Чауса, діятиме обмеження по вазі — до 5 тонн. Вантажі більшої ваги пропускати не будуть.
«Звертаємо увагу всіх жителів Чернігова, і тих, хто хоче повернутись у місто: це не повноцінний шлях (як наша київська траса). Просимо у перші дні утриматись від масового руху автівками. Адже це завадить доставці у місто очікуваної допомоги та важливих вантажів», — наголосив голова ОВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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