Ризик кризи зростає: до чого наближається євро — Finance.ua
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Ризик кризи зростає: до чого наближається євро

Світ
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Ризики нової кризи в зоні єдиної валюти, подібного до обвалу, який стався понад десять років тому, значно збільшуються. Але умови, мабуть, ще не дозріли, щоб його викликати. Про це повідомляє Reuters.
Як йдеться у матеріалі, головний страх наразі полягає в тому, що Франція, де вкрай права партія «Національне об’єднання» перемагає у першому турі позачергових парламентських виборів, може вступити в період крайньої політичної нестабільності та фінансового марнотратства. Це може призвести до різкого зростання прибутковості французьких державних облігацій.
Інші країни єврозони із високою заборгованістю, особливо Італія, можуть постраждати від зараження. Єдина валюта ЄС тоді виявиться на межі краху.

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Видання зазначає, щ Франція та Італія — набагато більші економіки, ніж Греція та інші країни єврозони, які опинилися у центрі останньої кризи. Але цей сценарій не здається неминучим, оскільки Жордан Барделла, правий кандидат на пост прем’єр-міністра, пом’якшує фінансові обіцянки своєї партії.
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Відколи президент Еммануель Макрон оголосив про вибори, різниця в прибутковості французьких та німецьких 10-річних державних облігацій збільшилася, з 49 базисних пунктів до 85 базисних пунктів. Реакція в Італії була обмеженою: спред прибутковості її облігацій щодо німецьких облігацій зріс до 162 базисних пунктів із 133 базисних пунктів. Ще у 2011 році, коли прем’єр-міністром був Сільвіо Берлусконі, розрив сягав 560 базисних пунктів.
Проте середньострокові перспективи єдиної валюти викликають занепокоєння. Великі борги, невідкладні потреби у витратах та низьке зростання у багатьох країнах у період зростаючого націоналізму та геополітичного конфлікту створюють проблеми, пише Reuters.
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